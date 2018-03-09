Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı

- Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan: -"Partimizin amacı ve kuruluş ilkeleri maddelerini görüştük, oy birliğiyle kabul ettik"

09 Mart 2018 Cuma 17:46
CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı
banner230

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin 19. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Partimizin amacı ve kuruluş ilkeleri maddelerini görüştük, oy birliğiyle kabul ettik." dedi.

Tezcan, partisinin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan 19. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Tüzüğün tamamını değiştirdiklerini belirten Tezcan, bugün, önce 86 maddelik taslağın tümünün görüşüldüğünü bildirdi. Kurultay delegelerinin görüşlerini ifade ettiklerini dile getiren Tezcan, daha sonra 900'ün üzerinde oyla maddelere geçilmesine ve tüzüğün madde madde görüşülmesine karar verildiğini aktardı.

Görüşmelerde birinci ve ikinci maddenin görüşüldüğünü belirten Tezcan, "Partimizin amacı ve kuruluş ilkeleri maddelerini görüştük. Birinci ve ikinci maddeyi oy birliğiyle kabul ettik." diye konuştu.

Tezcan, görüşmelere yarın üçüncü maddeden devam edeceklerini ifade ederek, demokratik bir çalışma yaptıklarını, parti için demokrasiyi en olgun ve etkili biçimde işlettiklerini söyledi.

Bülent Tezcan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın önergeleri, düşünceleri görüşmeye açılıyor, konuşuluyor, tartışılıyor ve madde madde oylanarak kabul veya ret konusunda kurultayın iradesine sunuluyor. Burada tüzüğümüzde ve kurultay yönetmeliğinde tüzüğün madde madde oylanması doğrultusunda bir hüküm yok. Biz bütün bu hükümlere rağmen 86 maddenin tamamının parti örgütünce, partinin en üst karar organı, en üst organı kurultayca tek tek görüşülüp, oylanmasının doğru olduğu düşüncesindeyiz. Bu çerçevede kurultay raporu olarak tek bir oylamayla olayı bitirmek yerine, bütün maddeleri tek tek tartışarak demokratik bir olgunluk içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farklı görüşler tartışılıyor. Büyük bir olgunluk içinde herkes düşüncesini söylüyor ve sonuçta bir karar oluşuyor."

- "O çerçevede geçecek"

Tezcan, bir gazetecinin "Taslak tüzükte bir değişiklik olacak mı?" sorusu üzerine, tüzük hazırlama sürecini anlatarak, "Tartışmalar ve görüşmeler sırasında değişmesinin yararlı, doğru olduğu şeklinde bir kurultay iradesi oluşursa o maddeler o çerçevede geçecek. Herhangi bir tartışmayı sınırlayan, kısıtlayan bir tutum içinde değiliz ama şu ana kadar iki madde taslakta kurultay komisyonundan geçtiği şekliyle kabul edildi." dedi.

Kurultay çalışmalarına yarın saat 09.30'da başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
ChpCHP'nin 19. Olağanüstü KurultayıParti Sözcüsü Bülent Tezcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim