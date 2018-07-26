CHP'li Muharrem İnce: O arkadaşlarımın da genel başkanı olacağım

ANKARA (AA) - CHP'li Muharrem İnce, "16 yıl milletvekilliği, 4 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da genel başkanı olacağım." ifadelerini kullandı.

İnce, CHP'li 129 milletvekilinin, 59 il başkanının olağanüstü kurultay taleplerine karşı yaptığı açıklamaya destek veren bildiri yayımlamasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Muharrem İnce, "16 yıl milletvekilliği, 4 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da genel başkanı olacağım." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Barış Gündoğan