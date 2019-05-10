CHP'li Karabıyık'tan

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, ramazan ayındaki iftariyelik fiyatlarına ilişkin, "Ramazan ayı, 2019 yılında 29 gün sürecek olmasına rağmen geçtiğimiz yıldan bugüne ortalama yüzde 25 oranında artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın yaklaşık 500 TL daha fazla harcayacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, 17 saat oruç tutan vatandaşlara sağlıkçıların 3 bin kalorilik bir iftar menüsü oluşturmaları yönünde tavsiyelerde bulunduğunu hatırlattı.

Yüzde 32 olarak açıklanan gıda enflasyonunun yanı sıra iftariyeliklere yapılan zamlar nedeniyle sofraların geçen yıla göre, yaklaşık yüzde 22 zamlı kurulduğunu savunan Karabıyık, tavsiye edilen 3 bin kalorilik menü ile yalnızca oruç açmanın maliyetinin 2 bin 600 TL'yi aştığını ifade etti.

Karabıyık, "2018 yılındaki fiyatlar doğrultusunda aynı hesap yapıldığında, günlük yaklaşık 65-70 TL'ye mal olan iftar sofrası, ramazan ayı 2019 yılında 29 gün sürecek olmasına rağmen, geçtiğimiz yıldan bugüne ortalama yüzde 25 oranında artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın yaklaşık 500 TL daha fazla harcayacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretlinin iftar sofrasını borçla kurduğunu ileri süren Karabıyık, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, asgari şartlara göre belirlenen fitre miktarını bu zamlar nedeniyle artırarak 23 TL olarak belirlemişken, gelinen noktada dört kişilik bir ailenin aylık harcaması 2 bin 760 iken asgari ücretin 2 bin 20 lira olması, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın fitreye muhtaç olduğunu gösteriyor."

Bayramlardaki ev ziyaretlerinde yapılan geleneksel ikramların da zamlardan etkilendiğini belirten Karabıyık, "Misafirlerine çay, kahve ve ev baklavası hazırlayacak bir aile, undaki yüzde 66, cevizdeki yüzde 25, nişastadaki yüzde 33'lük ve toz şekerdeki yüzde 5'lik artışla, cevizli baklavayı ortalama yüzde 32'lik zam ile ikram edecek. Misafirler, orta şekerli kahveyi de küp şekerdeki yüzde 43, Türk kahvesindeki yüzde 15'lik zam ile içecek." ifadesini kullandı.