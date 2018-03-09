Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

CHP'li Engin'den 8 Mart teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Engin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün resmi tatil olması için kanun teklifi verdi.

09 Mart 2018 Cuma 01:35
CHP'li Engin'den 8 Mart teklifi
banner230

TBMM (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin'in TBMM Başkanlığına sunduğu Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nde, 8 Mart'ın resmi tatil olması istendi.Teklifin gerekçesinde, kadınların tüm dünyada cinsiyet ayrımcılığına karşı yüzyıllardır mücadele ettiği, hak arayışını sürdürdüğü, elde edilen haklar ve özgürlüklerin büyük mücadeleler sonucunda kazanıldığı belirtildi.

Gerekçede, 1934'te seçme ve seçilme hakkını pek çok batı devletinden yıllar önce elde eden emekçi kadınların, 2018'de sosyal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda Türkiye'de hak ettikleri değere sahip olmadığı savunularak, şöyle denildi:

"Kadınlarımız eşit işe eşit ücret verilmemesi, sendikasız ve sigortasız çalıştırılma, taciz, tecavüz ve şiddete maruz kalma gibi çok sayıda sorunla karşı karşıyadırlar. Bu sorunlarla mücadele eden kadınlarımız için 8 Mart tarihinin resmi tatil olması, kadınlarımızın kendilerine zaman ayırabilmelerini ve sevdikleriyle bir araya gelebilmelerini, yapılan etkinliklere katılabilmelerini ve birey olarak varlıklarının önemini daha güçlü bir şekilde hissetmelerini sağlayacaktır. Ayrıca toplumuzda kadının emeğinin önemine yönelik farkındalık da bu sayede artacaktır. Bu nedenle aralarında Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Çin, Rusya’nın bulunduğu 21 ülkede genel tatil günü olarak kabul edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ülkemizde de resmi tatil olarak ilan edilmesini öneriyoruz."

Muhabir: Meltem Öztürk

Anahtar Kelimeler:
Politika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim