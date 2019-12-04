CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine

TBMM (AA) - CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri pastırmasının, lezzet, görüntü olarak bir numara olduğunu ifade ederek, AK Parti Kayseri milletvekillerine,"Pastırmanıza, sucuğuna sahip çıkın." diye çağrıda bulundu.

Arık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kastamonu'nun pastırmasının Kayseri'ninkinden daha iyi olduğuna yönelik sözlerini değerlendirdi.

Çetin Arık, getirdiği Kayseri pastırmasını önce kendisi yedi, daha sonra gazetecilere ikram etti.

Kayserililer olarak bu kıyaslamaya anlam veremediklerini ifade eden Arık, "Dünya alem bilir ki pastırma, sucuk deyince akla Kayseri gelir. Kastamonu'nun pastırması da çok güzeldir, lezzetlidir ama Kayseri pastırması, lezzet, görüntü olarak bir numaradır." dedi.

Kayserililer'in çok alındığını, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin buna ilişkin açıklama yapmadığını söylediklerini aktaran Arık, "Acaba Erdoğan'ın bilinçaltında Abdullah Gül sendromu mu var? Kayseri'ye olan bu düşmanlık niye? AK Parti'nin Kayseri milletvekillerine çağrıda bulunmak istiyorum; elinizde bir pastırmanız, sucuğunuz vardı; devletten yatırım alamıyorsunuz, gelin pastırmanıza, sucuğunuza sahip çıkın." diye konuştu.



