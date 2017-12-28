Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

CHP'den mülk atağı

- CHP'nin bir süredir uyguladığı tasarruf tedbirleri sayesinde elde edilen gelirle yıl içinde 11 il ve 68 ilçe binası satın alındı - Bu yıl yapılan alım için 11 milyon lira harcayan CHP, son alınanlarla beraber toplam 73 il ve 300 ilçe binasında mülk sahibi oldu

28 Aralık 2017 Perşembe 11:01
CHP'den mülk atağı
banner230

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - Parti örgütünü kiradan kurtarmak için harekete geçen CHP, yıl içinde sağladığı tasarruflarla 11 il ve 68 ilçe binasını satın aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un bir süredir uyguladığı sıkı tasarruf tedbirleri sonuçlarını vermeye başladı. Farklı kalemlerden sağlanan tasarrufları, kiradaki örgüt için kullanan CHP, bu sayede yıl içinde çok sayıda binayı satın alarak, örgütün kendi binalarına taşınmasını sağladı.

CHP, bu kapsamda yıl içinde tutarı 11 milyon liraya ulaşan 79 mülkü satın aldı.

Partinin bu yıl satın alarak hizmet binası kazandırdığı iller, Bilecik, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Ordu ve Tunceli şeklinde sıralandı.

- 73 il ve 300 ilçe binası

Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, elde ettikleri tasarruf sayesinde 11 il ve 68 ilçe binasını satın aldıklarını söyledi. Örgütün kendi binalarına taşınmasıyla partinin önemli çıktı kalemlerinden olan kira giderlerinden önemli ölçüde kurtulduklarını aktaran Koç, toplamda tasarruf edilen ve harcanan tutarın ise 11 milyon 34 bin lira olduğunu ifade etti.

Son alınanlarla beraber toplam 73 il ve 300 ilçe binasında mülk sahibi olduklarını belirten Haluk Koç, hedeflerinin bu sayıyı daha da yukarı taşımak olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Chp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim