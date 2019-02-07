CHP'den Mamaklılara kreş sözü

ANKARA (AA) - ÖMER OLCAY - CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Adnan Demirci, nüfusu 644 bin olan Mamak ilçesinde kreş bulunmadığını belirterek, seçilmesi halinde ilk yıl 4 kreş ile yaşlılar için sosyal alan yapacaklarını bildirdi.

AA muhabirine 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını anlatan Demirci, üniversite, organize sanayi, kadın destek merkezleri, raylı sistemler, havuzlar, kreşler, rekreasyon alanları ve park projeleriyle ilçeyi Ankara'nın cazibe merkezi haline getireceğini söyledi.

Mamak'ta işe gidiş ve dönüş saatlerinde trafiğin kısa süreliğine yavaşladığını belirten Demirci, "Dikimevi'nden başlayarak Doğukent'e kadar yapacağımız raylı sistemi, Çayyolu'na kadar bağlayacağız. Aktarmalı olarak da Keçiören'e kadar gidilebilecek. Kentin ana dokularını birbirleriyle bağlantılı hale getireceğiz. Mamaklıların iş yoğunluğu saatinde daha az trafikle karşılaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Sanayimiz ve üniversitemiz yok"

Ankara'nın sanayi ve üniversite kenti olduğuna dikkati çeken Demirci, Türkiye'deki 50 ilden büyük olan Mamak'ta üniversite bulunmadığını vurguladı.

Üniversite ve sanayi merkezlerinin eksikliğinden dolayı ilçenin cazibe merkezi haline gelemediğini kaydeden Demircan, şunları bildirdi:

"Sanayimiz ve üniversitemiz yok. Diğer ilçelerdeki vatandaşları Mamak'a getiren ağırlıklı bir sebep yok. O nedenle çok trafik sorunu yaşadığımız söylenemez. Bu bir şanssızlık. Keşke sorunumuz olsaydı diyebileceğim onu da çözsek birçok temel sorunu da çözmüş olacaktık. Kuracağımız üniversite ve yine hizmete sunacağımız yeni organize sanayi bölgelerinin gerçekleşmesiyle ulaşımda sorunu yaşayacağız. İlçenin kalkınmasından sonra oluşacak trafik sorununu hazır raylı sistemler ile çok rahat çözeceğiz."

-Parklar ve rekreasyon alanları

Demirci, parklarda ve rekreasyon alanlarında ücretsiz internet ve kütüphane hizmeti de sunacaklarını ifade ederek ailelerin güvenli bir şekilde keyifli vakit geçirebilmeleri için güvenlik personeli de istihdam edeceklerini kaydetti.

Kömür deposu olarak kullanılan alanda oluşturmayı planladığı rekreasyon alanı projesine ilişkin bilgi veren Demirci, "200 bin metrekare alan içerisinde sosyal alanların daha çok, ticari alanların ise en az olduğu, yeşil alanlarda, insanların günübirlik vakit geçirebilecekleri ve yürüyüş yapacakları ortam sağlayacağız." diye konuştu.

- "İlk 1 yılda 4 tane kreş"

Demirci, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlardan kreş ve havuz taleplerinin geldiğine dikkati çekerek en az 4 kreş ve 3 havuz yapılacağını aktardı.

Gençlere ve çocuklara yönelik çalışmaların yanı sıra ihtiyar ve emeklilere yönelik de projelerinin olduğunu ifade eden Demirci, şunları anlattı:

"Çankaya ilçemizin nüfusu 960 bin, bizim nüfusumuz ise 644 bin. Çankaya'da 12 tane kreş var. Mamak'ta ise bir tane bile yok. İlk bir yılda 4 tane kreş açmayı planlıyoruz. İki tane de yaşlı ve emeklerimizin güzel vakitler geçirecekleri sosyal alanlar yapacağım. 3 tane de havuz planladık. En kısa sürede bu 3 havuzu da yapacağız."

- "Hiçbir kardeşimin işine dokunulamaz"

Mamak Belediyesinde çalışan işçilerle değişime gitmeden aynı şekilde çalışacağının altını çizen Demirci, çalışma şartlarında ve ücretlerinde iyileştirmelere gideceğini aktardı.

Parti ayrımı gözetmeden bütün Mamaklıların belediye başkanı olacağını dile getiren Demirci şunları kaydetti:

"Hiçbir kardeşimin aşına işine dokunulamaz, hiçbir kardeşim ayrımcılığa uğrayamaz. Ben tüm Mamak'ın belediye başkanı olacağım. Tüm mahallelere eşit hizmet götüreceğim. Bu anlamda da bir tek bir kardeşimin işine aşına dokunmayacağım.

Eşit iş eşit ücret ilkesi gereği Mamaklı kardeşim, Çankaya Belediyesinde çalışan kardeşim ile aynı ücreti alacak. Bunu da özellikle önemsiyorum. Çünkü Mamak çok mağdur edilmiş. Mamak'ın bu mağduriyetini gidermeye çalışan bir belediye başkanı olarak kendi çalışma arkadaşlarımın standartlarını daha iyi yerlere taşıyacağım."