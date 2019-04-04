ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Yaklaşık 20 binlik farkın, geçersiz oylar üzerinden değişmesi mümkün değildir. Onun için YSK'ye seslenmek istiyorum; artık bu tabloya bir 'dur' deyip, kazanana, hak edene mazbatasını vermek Türkiye'nin yararına olacaktır." dedi.

Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin hak etmediği bir tabloyla karşı karşıya olduğunu, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını ıslak imzalı tutanakların söylediğini iddia etti.

İstanbul'da 11 ilçede geçersiz oyların sayımının tamamlandığını belirten Erkek, "11 ilçede 5 bin 768 sandık var. Fark 867. Kendilerine yazılanları söylüyorlar da bize yazılanları da söylerlerse daha ciddi olur, kamuoyuna daha saygılı oluruz. 11 ilçede farktan 867 düşülecek. Bu sonucun değişmesi mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) son verilerini tablo halinde gösteren Erkek, şunları kaydetti:

"Saat 15.42 itibarıyla YSK tablosunu sunuyorum. CHP yüzde 48.8, kazanan Ekrem İmamoğlu. Oylar, İmamoğlu 4 milyon 171 bin 475, Binali Yıldırım 4 milyon 151 bin 923. Gerçek burada. Bu değişebilir, artabilir, azalabilir ama yaklaşık 20 binlik farkın, geçersiz oylar üzerinden değişmesi mümkün değildir. Onun için YSK'ye seslenmek istiyorum; artık bu tabloya bir 'dur' deyip, kazanana, hak edene mazbatasını vermek Türkiye'nin yararına olacaktır."

Erkek, ilçe seçim kurullarının, İstanbul'da 16 ilçede haksız, delilsiz gerekçesiz itirazları reddettiğini hatırlatarak, 12 ilçede sayımın devam ettiğini ancak 11 ilçedeki farka bakıldığında bu tablonun değişmeyeceğinin görüldüğünü kaydetti.

- "Türkiye'de adalet nöbeti tutuyoruz"

"Daha 7-10 gün önce 'Dünyanın en sağlıklı güvenli seçimlerini biz yapıyoruz' diyenler, bugün şaibeden bahsediyorlar. Lütfen ilkeli, etik siyaset yapın." diyen Erkek, "Siz, seçimlere itiraz ediyorsunuz, itirazlarınızın dayanağı yok, yargısal bir süreç işliyor, İstanbul'da Adalet Bakanı'yla toplantı yapıyorsunuz. Lütfen adalete gölge düşürmeyin. Bırakın artık Türkiye'de birlikte, huzur içerisinde çalışalım." ifadelerini kullandı.

Erkek, 2017'de dünya siyasi tarihinin en büyük yürüyüşü olan "adalet yürüyüşü"nü gerçekleştirdiklerini, Çanakkale'de 4 gün süren kurultay yaptıklarını anımsatarak, "Bugün de CHP ve Millet İttifakı olarak Türkiye'de adalet nöbeti tutuyoruz. Ben, İstanbul'da İYİ Parti ve CHP örgütlerine, sandıklara, demokrasiye, adalete sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyorum. Her bir oy bir bahar çiçeğidir. Lütfen Türkiye'nin, çocuklarımızın geleceğinin baharını engellemeyin. İmamoğlu kazandı, mazbatasını verin." diye konuştu.

Erkek, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ankara'daki seçim sonuçlarının" sorulduğu Erkek, "Ankara'da YSK verilerine göre fark çok büyük. 125 bin fark var. Ankara'da da manipülasyonlar yapılıyor. Şu an itibariyle Ankara İl Seçim Kurulunun 'sayım yapın' diye vermiş olduğu bir karar yok." yanıtını verdi.

Ankara'da 2014'teki yerel seçimlerde Mansur Yavaş ile Melih Gökçek arasındaki oy farkının 30 bin, geçersiz oy sayısının ise 140 bin civarında olduğunu hatırlatan Erkek, "Sayın Mansur Yavaş'ın avukatları, Ankara'daki tüm ilçe seçim kurullarına itiraz ettiler. Hiçbir ilçede geçersiz oylar sayılmadı. Şimdi niye sayılıyor? Ankara'da itiraz süreci tamamlanmadan Gökçek'e mazbatası verildi. İstanbul'da bu yerel seçimlerde ilk 'kazandık' açıklamasını yapan Binali Yıldırım. Lütfen biraz ciddiyet." dedi.

- "Birlikte çalışmaya ihtiyacımız var"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonuçlarına ilişkin 'Çoğunluğu bizde. Bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek' ifadelerini kullandı. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Erkek, "Bizim derdimiz bu memlekette barış, huzur içerisinde kardeşçe çalışmak. Ağır bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Halkımızın dertlerine derman olmak zorundayız. Bizim birlikte çalışmaya, ortak akla, uzlaşmaya ihtiyacımız var, bu tip beyanlara değil." dedi.

Erkek, "İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılmasına yönelik bir sürecin başlatılacağı yönündeki iddialara ne dersiniz?" şeklindeki soru üzerine, "YSK, kendi kararlarının arkasında durmak zorundadır. Nasıl sayım yapan ilçe seçim kurullarına müdahale etmediyse, ret kararı veren seçim kurullarına da asla müdahale edemez. Bu süreci YSK sağlıklı yönetmek zorundadır. Artık hepimiz, hukuka ve vicdanımıza göre hareket etmeliyiz. İstanbul'daki tabloyu Türkiye hak etmiyor." yanıtını verdi.

Bugün saat 17.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarının karar vermek zorunda olduğunu vurgulayan Erkek, gerçeğin üzerini hiçbir gücün örtemeyeceğini sözlerine ekledi.