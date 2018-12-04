CHP'den ihtiyaç sahibi çocuklara yardım

ANKARA (AA) - CHP Altındağ İlçe Başkanlığınca ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımında bulunuldu.

CHP Altındağ İlçe Teşkilatı, Altındağ'da yaşayan 150 çocuğu tespit ederek mont, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını belirledi.

İlçe teşkilatınca bedenlerine göre önceden tespit edilen mont ve botlar çocuklara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın da katıldığı etkinlikte dağıtıldı.

Programda, ihtiyaç sahibi çocukların yanı sıra aileleri de bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Kaya, hediye dağıtımının ardından çocuklarla ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.