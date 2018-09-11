CHP'den 'çok yüksek oy alacağız' açıklaması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunduğunu belirtti.

Çelik'in 36 dakikalık konuşmasının 17 dakikasını CHP'ye ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ayırdığını aktaran Öztrak, "Öyle anlaşılıyor ki bunlar MYK toplantılarında miletin sıkıntılarını, bugün içinde bulunulan ekonomik krizi, milletin derdine derman olmayı konuşmak yerine, CHP'yi ve Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nu çekiştirmişler." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti'nin, eleştiride bulunanları "FETÖ'cü ya da diğer terör örgütleriyle ilişkili" diye yaftaladığını öne süren Öztrak, buradaki amacın suçlamak ve sindirmek olduğunu, yapıcı eleştirilere dahi tahammül edilmediğini savundu.

"Kılıçdaroğlu, 'Demokrasiyi getirmek için mücadele edeceğiz. Bu görev öncelikle bize, Kuvayımilliyecilere düşer.' diyor. Başta Erdoğan olmak üzere, hiç kimsenin CHP'yi sindiremeyeceğinin altını çiziyor. AKP'nin partimizi etkisizleştirme siyasetinin işe yaramayacağını gösterince, anlaşılan o cenahta film kopmuş." diyen Öztrak, "Milletimiz şunu bilsin, kimse CHP'yi sindiremez. Milletin iradesinin, özgürlüklerinin, her bir ferdinin yaşam biçiminin yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Öztrak, "OHAL'in de bir hukuku vardır, siz onu da bırakmadınız. Adeta haksızı haklı yapmak için özel bir çaba sarf ettiniz. Bir de tankların önüne çıkma hikayesi var. O gece sizler ortağınızın hain darbesini önlemek için kimsenin önünde değildiniz. Uçuklarda, tünellerde saklandınız. Ne zaman ki kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz ve aziz milletimiz darbecileri bertaraf etmeye başladı, siz ortaya çıktınız. Yani siz milletin önüne geçmediniz, milletin arkasına saklandınız." diye konuştu.

Öztrak, Genel Başkan Kılıçdaroğlu bunları millete anlattığı zaman karalama kampanyasının başlatıldığını ifade etti.

"Kendi partilerine kulak versinler"

CHP'nin iç işlerine müdahale etme cüretinde bulunulduğunu, Parti Meclisi'ne kimlerin katılacağını söyleme noktasına dahi gelindiğini anlatan Öztrak, "Bizi bırakıp biraz kendi partilerine kulak versinler." dedi.

Enflasyonun hortladığını, faizlerin patladığını ve Türk lirasının serbest düşüşe geçtiğini ileri süren Öztrak, "Ortalıkta 'tık' yok. Aspirin tedavisi. MYK'nızda Kılıçdaroğlu ve CHP'yi tartışıyorsunuz. Milletten koptunuz, milletin meselelerini tartışmıyorsunuz. Aylık 37 bin Türk lirası artı KDV'ye kiraladığınız lüks araçlarda gezip smoothie ve efuli içiyorsunuz. Millete de aspirin dayıyorsunuz." eleştirisinde bulundu.

Öztrak, ekonominin gerektiği gibi tahkim edilmesini, milletin derdine derman olunmasını istedi.

"Demokrasi ve özgürlük adası yapacağız." denilen Yassıada'ya otel ve kongre merkezi yapıldığına da değinen Öztrak, "Sizin, demokrasi ve özgürlükten anladığınız yine beton ve rant çıktı. Sizin ne Menderes'e ne Polatkan'a ne Zorlu'ya ne demokrasiye saygınız var." ifadesini kullandı.

"Ortada tedbir yok"

Ömer Çelik'in "Burada işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olmamız önemli." dediğini aktaran Öztrak, şunları söyledi:

"İşte bu, hiçbir şeyden haberleri olmadığını gösteriyor. Piyasa falan kalmadı. Üç gün sonrasını göremeyen tüccar fiyat veremiyor, yerel basın kağıt bulamıyor, vadeli satış denen bir şey kalmadı. Herşey peşinle, nakitle alınıp satılıyor. Kurbağanın gözü patladı. Habur sınırında un kamyonları bekletiliyor. Panik içinde bir sürü yanlış karar alıyorlar. Daha önceden yapılmış kontratların yerine getirilmesiyle ilgili ihracatların yapılmasına izin vermiyorlar. Buralarda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Konkordatolar, iflaslar... Daha hala buradan dönülebilir ama tedbir alınırsa. Ortada tedbir yok, sabahtan akşama kadar 'CHP'yi, CHP'nin Genel Başkanı'nı nasıl etkisiz hale getirebiliriz?' diye konuşuyorlar."

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Muharrem İnce, dün katıldığı bir programda İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için kapıyı kapatmadı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin her yere aday olma hakkının bulunduğunu bildirdi.

"MYK toplantınızda gerçekleştirilen simülasyonda, Tekirdağ dahil 9 belediyenin kaybedilebileceği yorumlarının yer aldığı belirtiliyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna karşılık Öztrak, Tekirdağ'da seçimlerde AK Parti'nin sıfır çektiğini, bu nedenle bu il üzerine özel bir harekat düzenlendiğini savundu.

"Gıda kriziyle karşı karşıya kalırız"

Tekirdağ'da bu seçimde de "12-0" yapacakları iddiasında bulunan Öztrak, "Tekirdağ'da da diğer söylenen 9 ilde de CHP bütün seçimleri alacak. Bugünkü sıkıntının nedeni, iktidar artık mahalli idare seçimlerinde başına geleceği görmeye başladı. Bunu gördüğü için seçimlere kadar CHP'yi etkisizleştirmek istiyor. CHP'nin içerisinde bir kavga çıkması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunlar bize sökmez. Bu çabaların hiçbir etkisi olmayacaktır ve CHP önümüzdeki yerel seçimlerde çok yüksek bir oy alacaktır." dedi.

Öztrak, ekonomiye ilişkin bir soru üzerine, "İktidar, üreteci fiyatlarını baskı altında tutmak suretiyle, tüketiciye fiyat artışlarını yansıtmak istememektedir. Doğru bir çabadır ama bunu yaptığınız zaman üreticiyi mağdur ediyorsunuz. Üreticinin gübresi, ilacı, mazotu, tohumu artacak ama malının fiyatı artmayacak. O zaman bu şu demektir, önümüzdeki dönemde çok ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya kalırız." değerlendirmesinde bulundu.

Faik Öztrak, iktidarın, Ekonomik ve Sosyal Konseyi bir an önce toplamasını istedi.

Muhabir: Mehmet Tosun