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CHP'den BTP'ye ziyaret

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: - "Güvenli bir seçim konusunda geniş bir milli mutabakat ve güçlü bir halk hareketi yaratma kararlılığımız bilinmelidir" - BTP Genel Başkan Yardımcısı Terzi: - "(2019 seçimleri) Bu seçimlere giderken demokratik bir ortamı oluşturabilmek için çaba sarf edeceğiz, gayret göstereceğiz"

05 Mart 2018 Pazartesi 16:30
CHP'den BTP'ye ziyaret
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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Güvenli bir seçim konusunda geniş bir milli mutabakat ve güçlü bir halk hareketi yaratma kararlılığımız bilinmelidir." dedi.

Tezcan'ın başkanlığındaki CHP heyeti, seçim güvenliğine yönelik fikir alışverişinde bulunmak üzere Bağımsız Türkiye Partisini (BTP) ziyaret etti. CHP heyetini, BTP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcıları Abdullah Terzi, Nuri Kaplan, Lütfullah Önder ile Mustafa Pak karşıladı.

Tezcan, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ziyarette seçim güvenliğine ilişkin görüşlerini aktardıklarını, seçim ittifakı ve seçim güvenliğinin önemli bir gündem maddesi olmasında mutabakata vardıklarını söyledi.

CHP Grubu'nun siyasi etik yasası, seçim güvenliği, seçim barajının kaldırılması ve çoğulcu siyasetin güçlendirilmesi gibi konularda hazırladığı kanun teklifini BTP'ye verdiklerini belirten Tezcan, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede vatandaşlarımıza bir mesajı vermeyi de gerekli görüyoruz. Fiilen seçim güvenliğini ortadan kaldıran ve yasal olarak da bunun altyapısını hazırlamaya çalışan iktidar anlayışına karşı ne yaparlarsa yapsınlar, güvenli bir seçim konusunda geniş bir milli mutabakat ve güçlü bir halk hareketi yaratma kararlılığımız bilinmelidir. Türkiye'de her şeye rağmen milletin oyunun çalınmasına izin vermeyeceğiz. Sandıkları koruyacağız. Kararlı bir biçimde millet kendi oyuna ve iradesine sahip çıkacak. Bütün bu ziyaretlerimizin sonunda bu noktada güçlü, büyük bir umut içerisine girdik. Çünkü siyasi partilerin de bu noktada kararlı olduklarını görüyoruz."

- "Güvenli bir seçime ihtiyaç var"

BTP Genel Başkan Yardımcısı Terzi ise Türkiye'de demokratik sistemi sürdürebilmek ve bağımsız bir Türkiye'yi inşa edebilmek için güvenli bir seçime ihtiyaç olduğunu aktardı. Terzi, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ülke meselelerine çok daha duyarlı yaklaşmasını istedi.

Bu ortamı sağladığı için CHP'ye teşekkür eden Terzi, "Atatürk cumhuriyetini yaşatmak, geliştirmek, büyütmek ve bağımsız kılmak için hep beraber çabalamalıyız, gayret göstermeliyiz. Bağımsız Türkiye Partisi olarak bunu kendimize ilke edindik. Bu seçimlere giderken demokratik bir ortamı oluşturabilmek için çaba sarf edeceğiz, gayret göstereceğiz. Umarız bu konuda başarılı oluruz." dedi.

Görüşme öncesinde Terzi, Tezcan'a BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme aldığı "Hoşgeldin Atatürk" ve "Milli Ekonomi Modeli" kitaplarını hediye etti.

Ziyarette CHP heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Türkiye PartisiCumhuriyet Halk PartisiGüvenlikIttifakSeçim
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