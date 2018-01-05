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CHP'den asgari ücret için araştırma önergesi

CHP, asgari ücretin, ortalama bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediği konusunda Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

05 Ocak 2018 Cuma 12:21
CHP'den asgari ücret için araştırma önergesi
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TBMM

CHP, asgari ücretin, ortalama bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediği konusunda Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 2017 yılının son günlerine, asgari ücret tartışmasının damga vurduğu belirtildi.

Asgari ücretin yetersizliğinin ve açlık sınırının hemen üzerinde olduğunun her zaman gündeme getirildiği anımsatılan gerekçede, asgari ücretten gelir vergisi alınmaması konusunun da sürekli dile getirildiği ancak bir sonuca varılmadığı kaydedildi.

Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Asgari ücret tartışmalarının her zaman iktisatçıların, sendikacıların olumlu ya da olumsuz fikir beyan etmeleri ve gazetecilerin arada sırada mikrofon uzattığı vatandaşların 'Geçinemiyoruz' demesi çerçevesinde yaşandığı hepimizin malumudur.

Ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun temel aldığı ortalama dört kişilik ailenin, sağlıklı beslenme, kira, ulaşım, eğitim, sabit giderler gibi masrafları asgari ücretle nasıl karşıladığı ya da daha doğrusu karşılayamadığı, okula gitmesi gereken çocuklarının çalışıp çalışmadığı ve dışardan yardım almak zorunda kalıp kalmadığı tam anlamıyla araştırılmamıştır."

Araştırma önergesinin gerekçesinde, bu nedenle asgari ücretin, ortalama bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediği konusunun, uzmanların da yardımı alınarak yerinde ve geniş kapsamlı bir biçimde TBMM tarafından incelenmesi istendi.

Muhabir: Hüseyin Gazi Kaykı

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Politika
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