CHP'de PM yerel seçim gündemiyle toplandı

ANKARA (AA) - CHP Parti Meclisi (PM) yerel seçim gündemi ile toplandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önce parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı.

Parti örgütlerinden gelen talepler ve anketlerin değerlendirildiği MYK'de, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler belirlenerek PM'ye sunulması kararlaştırıldı.

MYK sonrasında saat 11.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında PM toplandı.

Yaklaşık 150 belediye başkan adayının oylanması ve isimlerinin kamuoyuyla paylaşılmasının beklendiğini PM'de, Ankara'nın Yenimahalle ve Çankaya ilçe adaylarının da oylanacağı öğrenildi.

CHP'de Çankaya için Alper Taşdelen, Yenimahalle için de Fethi Yaşar isimlerinin tekrar aday gösterilmesi bekleniyor.

Öte yandan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun PM'de, aday belirleme noktasında yetkilendirilebileceği belirtiliyor.

"İttifaksız bir sürecin yaşanmasını doğal bulmuyorum"

Toplantı öncesi parti genel merkezine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan PM üyesi Erdal Aksünger, adayların tamamının belirlenme sürecinin bugün gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Aday belirleme yöntemlerinin konuşulacağını ve adayların aralık ayından itibaren biraz daha netleşeceğini ifade eden Aksünger, İYİ Parti ile yapılan görüşmeye ilişkin de "Bir ittifak görüşmesi meselesinin zaten gündemde olacağını çok daha öncesinden ifade etmiştik. İttifaksız bir sürecin yaşanmasını doğal bulmuyorum zaten." değerlendirmesini yaptı.

CHP'nin tüm seçim bölgelerinde aday göstereceğini aktaran Aksünger, "Bu seçim sadece yerel olmayacak bence, daha siyasi bir seçim olacak. Daha siyasi figürlerin yarışacağı bir seçim olacak. Çünkü süreç başka şeylere gebe gibi gözüküyor 2019'da." dedi.

CHP'nin Mansur Yavaş'ı Ankara'dan aday göstereceği iddiaları ve Yavaş' ın "rozetsiz bir adaylıktan" söz ettiğinin hatırlatılması üzerine Aksünger, "İki partinin adayı olmak, rozetsiz olmak anlamına gelmez. Birisi tarafından aday gösterilecek. CHP kendi adayını Ankara’da çıkartacak ya da çıkartması gerekir. Mansur Bey'e karşı bir tevazu var ama bunun da çok abartılmaması gerektiğine inanıyorum ben." diye konuştu.

Muhabir: Barış Gündoğan









