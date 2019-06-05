CHP'de örgütle bayramlaşma programı düzenlendi

ANKARA (AA) - CHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.

vebaşkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programının ardından genel merkezin zemin katında toplanan partililerle bayramlaştı.

Bayramlaşma programına, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile bazı milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri de katıldı.