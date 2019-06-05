CHP'de örgütle bayramlaşma programı düzenlendi

ANKARA (AA) - CHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.
Bayramlaşma programına, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile bazı milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri de katıldı.
- Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya başkanlığındaki heyet partililerle bayramlaştı
ANKARA (AA) - CHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.
Bayramlaşma programına, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile bazı milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri de katıldı.