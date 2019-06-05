CHP'de örgütle bayramlaşma programı düzenlendi

- Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya başkanlığındaki heyet partililerle bayramlaştı

CHP'de örgütle bayramlaşma programı düzenlendi
banner230

ANKARA (AA) - CHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.

Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programının ardından genel merkezin zemin katında toplanan partililerle bayramlaştı.

Bayramlaşma programına, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile bazı milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri de katıldı.

YORUM EKLE
Gönder