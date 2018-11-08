CHP'de Erol ve Yılmaz Disiplin Kuruluna sevk edildi

CHP Grup Yönetim Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz için, "kesin çıkarma" ile "önlemli olarak" cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesi kararını verdi.

CHP'de Erol ve Yılmaz Disiplin Kuruluna sevk edildi
banner230

TBMM (AA) - CHP Grup Yönetim Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, kesin çıkarma cezası ile önlemli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevkini kararlaştırdı.

CHP Grup Yönetim Kurulu, olağanüstü toplandı.

Toplantıda, Erol ve Yılmaz'ın, CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca “kesin çıkarma cezası” ile “önlemli olarak” cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Muhabir: Meltem Öztürk


banner267
YORUM EKLE
Gönder