CHP'de bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak

ANKARA (AA) - CHP'nin siyasi partilerle ve örgütle bayramlaşması Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 12 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

CHP'nin Kurban Bayramı programı belli oldu. Buna göre, CHP'nin siyasi partiler ve örgütle bayramlaşması, bayramın ikinci günü olan 12 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Partinin kabul heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığında, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Kaya ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'den, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki ziyaret heyeti ise Parti Meclisi Üyesi Ayça Taşkent ve Kadın Kolları MYK Üyesi Zehra Eriç'ten oluşuyor.

CHP heyeti ilk olarak saat 09.30'da AK Parti'yi ziyaret edecek. Heyet daha sonra saat 10.00'da DSP'yi, 10.20'de Vatan Partisini, 10.40'ta HDP'yi, 11.00'de İYİ Parti'yi, 11.30'da BBP'yi, 11.55'te DP'yi, 12.10'da MHP'yi, 12.30'da Saadet Partisini, 12.50'de ise Anavatan Partisini ziyaret edecek.

CHP'de aynı saatlerde, aynı partiler bayramlaşma için kabul edilecek.

CHP'nin örgütle bayramlaşması da aynı gün 13.30-14.30 saatlerinde CHP Genel Merkez Lobisi'nde yapılacak.



