CHP'de adaylar netleşiyor

ANKARA (AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de yerel seçim hazırlıkları kapsamında aday belirleme süreci devam ediyor.

Daha önceki seçimlerin aksine bu kez adaylarını önceden belirlemek isteyen CHP, seçim kampanyasını geçen hafta düzenlenen belediye başkanları toplantısıyla başlattı.

CHP'de, aday adaylığı için son başvuru tarihi, kamu çalışanları hariç, 19 Ekim olarak açıklanırken, bazıları sürpriz olmak üzere belediye başkanlığı için çok sayıda isim netleşmeye başladı.

İstanbul'u diğer seçim bölgelerinden ayrı tutan CHP'de, Ankara için iki isim öne çıkıyor. Bunlardan ilki geçen seçimde de CHP'nin adayı olan Mansur Yavaş, diğer isim ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Cengiz Topel Yıldırım.

Mansur Yavaş'ın adaylıkta öne çıktığı bilinirken, il örgütünün bu isme temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Önceki gün yapılan Ankara bölge toplantısında bu konunun gündeme geldiği ve durumun üyelere sorulmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Parti, bu durumda Ankara adayı için hakim gözetiminde olmasa da önseçime başvurmuş olacak.

Kılıçdaroğlu İzmir'de milletvekili aday istemiyor

CHP'de yerel seçim adayı konusunda en çok konuşulan diğer şehir ise partinin kalesi olarak nitelendirilen İzmir.

Aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda ismin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylığını açıklamasına karşın, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de milletvekili bir adaydan yana olmadığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun, İzmir için Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'u düşündüğü ifade ediliyor.

Daha önce Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek isminin öne çıktığı Antalya'da da durumun değiştiği ifade ediliyor. Yaşanan bazı gelişmelerin ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın büyükşehir için adaylığa yakın olduğu kaydediliyor.

Bolu'da Özcan sürprizi

CHP'nin Adana'da yaptırdığı anketlerde seçimlerin Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la alınabileceği sonucu çıktığı ifade ediliyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in de istediği adaylıkta, Zeydan'ın ipi göğüsleyeceği belirtiliyor.

Yerel seçimde CHP için önemli hedef kentlerden Mersin'de ise anketlerde eski Kültür Bakanı İstemihan Talay ismi öne çıkıyor. Ayrıca eski milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Vahap Seçer ve Fikri Sağlar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı açıklaması yapmıştı.

Partinin Bolu'da yaptırdığı anketlerde ise milletvekili Tanju Özcan ismi öne çıktı. Muharrem İnce ile yakınlığı bilinen Özcan'ın, Bolu'dan aday gösterileceği belirtiliyor.

Muğla'ya yeni isim

Yapılan anketler sonrasında CHP'nin değişimde bulunacağı bir diğer il Muğla oldu. Partinin, Muğla'da Osman Gürün'le devam etmeyeceği, halen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter olarak görev yapan Oral Karakaya'yı aday göstereceği dile getiriliyor.

CHP'nin, Balıkesir'de milletvekili Ahmet Akın'ı aday göstereceği değerlendirilirken, Sakarya ve Çanakkale'de belediye başkanı aday adaylığı konusunda belirsizlik sürüyor.

Bursa'da Bozbey, Kocaeli'de Kaplan

Öte yandan Bursa'da, partinin anketlerinde Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey öne çıkıyor.

CHP, Kocaeli'de bir kadın adayla yarışmayı düşünüyor. Kılıçdaroğlu'nun burada milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'i aday göstereceği belirtiliyor.

CHP'nin Uşak anketlerinde iş adamı Asım Kalelioğlu, Zonguldak'ta eski milletvekili Harun Akın ismi öne çıktı.

Sinop ve Giresun'da aynı isimlerle devam

Ana muhalefet partisinin, yapılan değerlendirmeler neticesinde Sinop'ta Baki Ergül, Giresun'da Kerim Aksu isimleriyle yola devam edeceği bildirildi.

Partinin Kırklareli'de eski il başkanı Ünal Başkur'u aday göstereceği, Denizli'de eski milletvekili Melike Basmacı isminin ağır bastığı değerlendiriliyor.

Belediye başkanlığı için çok sayıda aday adayının bulunduğu, Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de ise henüz bir ismin netleşmediği ifade ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Edirne'de Recep Gürkan, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen ve Hatay'da Lütfü Savaş ile yola devam edeceği öğrenildi.

Muhabir: Barış Gündoğan