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CHP'de 428 delege belirlendi

- CHP'de, 3 Mayıs'ta başlayan takvim çerçevesinde bugüne kadar 45 ilde, 428 kurultay delegesi belirlendi - Partinin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36'ıncı Olağan Kurultayı öncesinde, gözler en çok delegenin belirleneceği İstanbul, Ankara ve İzmir il kongrelerine çevrildi - Ankara ve İzmir il kongreleri bu hafta sonunda, 200'e yakın delegenin belirleneceği İstanbul il kongresi de 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek

02 Ocak 2018 Salı 11:25
CHP'de 428 delege belirlendi
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ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 3 Mayıs'ta başlayan takvim çerçevesinde bugüne kadar 45 il kongresi yapılırken, 428 kurultay delegesi tespit edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de 3-4 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36'ıncı Olağan Kurultay öncesi, ilçe kongreleri tamamlandı.

Adana, Denizli, Giresun, Şanlıurfa, Niğde, Düzce ve Bilecik'in de arasında yer aldığı 45 ilde kongrelerin yapıldığı CHP'de, bugüne kadar 428 kurultay delegesi belirlendi.

Partinin en yüksek karar organı olan kurultayda söz sahibi toplam bin 247 delege yer alacak.

CHP Genel Merkezinde, genel başkan ile kurmaylarını belirleyecek delegelerin seçimleri yakından takip ediliyor.

- Ankara ve İzmir'de hafta sonu var

En fazla delegeye sahip üç büyük ilden Ankara ve İzmir'de delege seçimleri bu hafta sonunda, 200'e yakın delegenin belirleneceği İstanbul'da da 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Bu arada, üç büyük kentte kongrelere sayılı günler kala il başkanlıklarına kimlerin aday olacağı hala merak konusu.

Ankara'da, İl Başkanı Adnan Keskin'in yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, İzmir ve İstanbul'da ise aday arayışları devam ediyor.

İstanbul için genç, dinamik, sokağa hakim ve parti içinde bir gruba taraf olmayacak yeni bir isim arayışında olunduğu kaydediliyor.

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