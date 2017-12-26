CHP'de 28 il kongresi tamamlandı

ANKARA (AA) - CHP, 3 Mayıs'ta başlayan takvim çerçevesinde İstanbul dahil olmak üzere tüm ilçe kongrelerini tamamladı. Kongre süreci devam eden illerde ise yeni yönetimi belirlenen il sayısı da 28'e ulaştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak 36’ıncı Olağan Kurultay öncesi gözler, delege sayısının büyük çoğunluğunu oluşturan üç büyük kente çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de il başkanlığı için kulisler hareketlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından durdurulduktan sonra yeniden başlayan İstanbul’da, hafta sonu yapılan 38 ilçe kongresi ile CHP’de ilçe kongreleri süreci tamamlanmış oldu. İstanbul'la beraber toplam 938 ilçe başkanı belirlendi.

Partide yeni yönetimi belirlenen il sayısı ise 28 oldu. Kongreleri tamamlanan iller arasında Artvin, Batman, Bingöl, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Malatya, Manisa, Muğla, Sivas ve Şırnak gibi iller var.

Gözler İstanbul'da

İstanbul'da hafta sonu yapılan ilçe kongreleri sonucu oluşan delege tablosunun mevcut il başkanını tekrar aday olmakta kararsız bıraktığı iddia ediliyor.

İl başkanlığı için Cemal Canpolat'ın yeniden aday olmaması durumunda ise öne çıkan en önemli adayın eski Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre'nin olduğu konuşuluyor.

İstanbul il başkanlığı için 22. Dönem İstanbul Milletvekilleri Ali Kemal Kumkumoğlu, eski milletvekili ve İl Başkanı Berhan Şimşek ve Parti Meclisi Üyesi Canan Kaftancıoğlu’nun adaylık için hazırlandığı da belirtiliyor.

İl başkanlığının talebi doğrultusunda İstanbul İl Kongresi 13 Ocak Cumartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak.

Genel merkezin il kongre süreçlerini yakından izlediği, kongrelere ortak adayla gidilmesinden yana olduğu, bu politika ile 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler öncesi tabana birlik ve beraberlik mesajı vermeyi amaçladığı ifade ediliyor.

İzmir hareketli, Ankara sakin

İzmir’de 7 Ocak’ta yapılacak il kongresine Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun da katılması bekleniyor.

İzmir il kongresinde il başkanlığı için kulislerde eski il başkanı Kemal Karataş, eski il yöneticisi Altan İnanç ve eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak ile birlikte geçtiğimiz hafta Çiğli ilçe başkanlığına seçilen Utku Gümrükçü’nün adı geçiyor. Mevcut İl Başkanı Asuman Ali Güven’in de yeniden aday olabileceği konuşuluyor.

Ankara İl Kongresi'ni 6 Ocak'ta yapacak CHP'de, mevcut başkan Adnan Keskin'in yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Tüzük değişikliği yok

CHP'de, "Başka bir gelecek mümkün" temasıyla düzenlenecek 36. Olağan Kurultay'ın tarihi ise 3-4 Şubat 2018 olarak netleşti.

İlanı yayınlanan kurultay gündeminde tüzük değişikliği öngörülmüyor.

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak ve 2 gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi yapılacak, ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyeleri belirlenecek.