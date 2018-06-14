SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "CHP zihniyeti milletin hakkını elinden alma zihniyetidir." dedi.

Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Sivas'ta bir yerel televizyon kanalının canlı yayınlanan programında seçim sürecinin demokratik bir olgunluk içinde geçtiğini söyledi.

Milletin, hak edene hak ettiğini vereceğini düşündüğünü aktaran Yılmaz, bu seçimle halkın hükümeti kurma yetkisini cumhurbaşkanına verdiğini ve akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunun bilineceğini belirtti.

Yılmaz, diğer ülkelerin de Türkiye'deki seçimle yakından ilgilendiğini dile getirerek, "Biz Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da propaganda, miting, toplantı yapamadık. Ama bizim muhaliflerimiz, bu ülkelere gittiğinde propaganda da toplantı da gösteri de yaptı. Yani bizim elimizi kolumu bağladılar, bizim dışımızda olanların her birisinin daha iyi bir netice alması için, Tayyip Erdoğan'ın karşısında olan herkese Avrupa'da söz hakkı verdiler. Kendi basınlarından Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye, hükümetimize saldırdılar. Her türlü ekonomik saldırıyı da yaptılar. İstiyorlar ki Türkiye diz çöksün, bağımsız dış politika uygulayamasın, Türkiye IMF'nin önüne gitsin, stand-by anlaşmalarına imza atsın." ifadelerini kullandı.

Milletin verdiği karar doğrultusunda16 yıldır Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye bölgesinde süper güç. Bunu yapan da 16 yıllık AK Parti iktidarıdır ve 16 yıllık Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetler ve cumhurbaşkanlığı dönemidir." dedi.

Diğer partilerin yapmak için değil yıkmak için vatandaşın oyuna talip olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda dünyada mega proje denilen projelerin 6'sı Türkiye'ye ait, bu şeref Türkiye'ye yeter. Bunlar bu yapacaklarını kendileri düşünüp de dile getirmiyorlar. Atlantik ötesinden bunlara mesaj geliyor. Türkiye'nin nükleer enerjiye sahip olması lazım, geç bile kaldık. Dünyanın hemen hemen tüm gelişmiş ülkelerinde nükleer enerji var. Bütün dünyada olan nükleer santral varken, senin de bunu kullanman yerinde ve doğru bir karar olur. Türkiye'nin bu yeteneği kazanması, bu birikime sahip olması istenmiyor. Bu ülkenin büyümeye, üretmeye, yeni yatırımlar yapılmasına ihtiyacı var. Nükleer enerji de olmazsa olmaz unsurdur, Türkiye'ye güç kazandıracaktır. Buna karşı çıkmak bu coğrafyanın yerli ve milli insanının dile getireceği bir husus olamaz. Atlantik ötesindeki bir gücün söyleyip de bunların da burada politika yapmasıdır. Nükleer enerjiyle ilgili mesaj kesinlikle Atlantik ötesinden geliyor ama diğer hususlar ise AK Parti'nin hizmetlerini kabullenememekten geliyor."

- "CHP zihniyeti milletin hakkını elinden alma zihniyetidir"

Muhalefet partisinin en başında yanlış bir tercihle yola çıktığını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Muharrem İnce 'parlamenter sisteme döneceğiz' diyor. Parlamenter sisteme dönmek, cumhurbaşkanını sembolik yetkilerle donatmak ve yetkisizleştirmektir. Şimdi cumhurbaşkanı adayı olarak da kalkıp vaatlerde bulunuyor, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Eğer samimi olsalar şunu demeleri lazım; 'Aziz milletim bu proje AK Parti'nin projesidir, bu AK Parti milletine güveniyor ondan dolayı hükümeti kurma yetkisini milletine verdi ama biz onun kadar halka güvenmiyoruz. Dolayısıyla milletin elinden hükümeti kurma yetkisini alacağız.' Kimini ordan avlarız, kimini burdan avlarız diyerek bu milletin kafasının çalışmayacağını, anlamayacağını zannediyorlar ama yanıldıklarını 24 Haziran'da görecekler. Şimdi 1+8+4 sistemini getireceğiz diyorlar. Bu ne demek? Bu da imam hatip ortaokullarını kapatacağım demek. Vatandaş çocuğunu imam hatipe göndermek istiyorsa buna engel olma, bu hakkını da elinden alma. CHP zihniyeti milletin hakkını elinden alma zihniyetidir. Hep hakkını alır, neden? Çünkü kendisini bu ülkenin sahibi sanıyor, geri kalan da maraba, marabanın hakkı olmaz. Bizim verdiğimiz hakların hepsini ortadan kaldırmak istiyorlar, bu hep geriye dönmektir. Bunlara güvenen ayazda, kışta kalır, demokratik haklarını kaybeder. Bu demokratik haklarını biz dişimizle tırnağımızla, yeri geldiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi canımızla ödeyerek aldık. Onun için 24 Haziran seçimleri hayati derecede önemlidir. "

Sivas'a yapılan yatırımları da anlatan Yılmaz, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.