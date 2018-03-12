CHP tüzük değişikliğinden memnun

ANKARA (AA) - CHP'nin 9-10 Mart'ta gerçekleştirdiği 19. Olağanüstü Kurultayı'nda yapılan tüzük değişikliği parti yönetimi ve örgütlerini memnun etti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan kurultayda, CHP Tüzüğü'nde önemli değişikliklere gidildi.

Söz konusu değişikliklere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tüzük kurultayının, partisinin bir süredir gündeminde olmasına rağmen Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü süreç nedeniyle bu zamana kaldığını söyledi.

CHP'nin yeni tüzüğünün "A'dan Z'ye" üzerinde çalışılarak, kanun yapma tekniğine uygun bir şekilde oluşturulduğunu belirten Erkek, "Yapılan değişiklikle artık CHP Tüzüğü'nün daha demokratik olduğu söylenebilir. Bunun en somut örneği eski tüzüğe göre genel başkanlığa adaylık için delegelerin yüzde 10'unun imzası gerekirken artık yüzde 5 imza ile aday olunabilecek." dedi.

Değişiklikle, Parti Meclisine (PM) adaylık için en az 10 kurultay delegesinin imzasının ya da Genel Başkanın yazılı önerisinin aranacağını ifade eden Erkek, 10 imzanın makul bir oran olduğunu, buna herkesin ulaşabileceğini söyledi.

Milletvekili adaylarının belirlemesindeki yüzde 85 ön seçim şartının korunduğunu anımsatan Erkek, hangi seçim çevresinde hangi yöntemin kullanılacağına örgütlerin de görüşünü alarak PM'nin karar vereceğini dile getirdi.

"Başka partilerde göremezsiniz"

Erkek, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir ön seçim kültürünün CHP'ye yerleştiğini belirterek, milletvekili, belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesinde örgütlerin görüşünün önemli olduğuna işaret etti.

Tüzük değişikliğinin ardından CHP'de artık hedefin 2019 seçimleri olduğunu vurgulayan Erkek, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve adalet mücadelesine devam ederek ilk seçimde başarıya ulaşacaklarını söyledi.

Tüzük kurultayında yaşanan önemli tartışmaların ve eleştirilerin, CHP'de demokrasinin yaşandığının açık bir kanıtı olduğunu ifade eden Erkek, "Kurultaylarında, kongrelerinde adayların demokratik bir şekilde mücadele ettiği, özeleştirilerin, tespitlerin yapıldığı tek parti CHP. Başka partilerde bunları göremezsiniz." diye konuştu.

"Örgütlerin büyük bir bölümü memnun"

CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin de son derece demokratik bir ortamda tüzük kurultayını yaptıklarını ifade etti.

Değişiklikler arasında örgütler için de önemli maddeler olduğunu belirten Keskin, "Tüzük değişikliğinden sonra artık örgütlerimiz daha güçlü. Adayların belirlenmesinde örgüt yönetimlerinin görüşünün alınması maddesi bizim için çok önemli. Bu hiçbir partide yok." dedi.

Yapılan değişikliklerle CHP'nin ne kadar demokratik bir parti olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Keskin, bazı eleştiriler olmasına rağmen örgütlerin büyük bir bölümünün değişikliklerden memnun olduğunu vurguladı.

Keskin, artık kurultayların geride kaldığını, hedeflerinin 2019 seçimlerinde başarıyı elde etmek olduğunu söyledi.

Yapılan değişiklikler

Partinin yeni kabul edilen tüzüğüne göre CHP, cumhurbaşkanı adayını, "seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması" yöntemlerinden biriyle belirleyecek.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talebiyle verilen değişiklik önergesiyle, "genel başkan adayı" olabilmek için toplam delegenin yüzde 10'unun imza şartı yüzde 5'e düşürüldü. Partinin 3-4 Şubat tarihlerinde yaptığı kurultayda genel başkanlığa aday olabilmek için 127 delegenin imzası gerekiyordu. Yeni düzenleme ile bu rakam 64'e indi.

Kurultaylarda uygulanan "çarşaf liste" yönteminin korunduğu tüzükte, PM üyeliğine adaylık için en az 10 kurultay delegesinin imzası ya da Genel Başkanın yazılı önerisi gerekecek.

İnce'nin önerisi reddedildi

Milletvekili adaylarının belirlenmesindeki yüzde 85 ön seçim şartının korunduğu yeni tüzükte, gençlik kotası yüzde 10'dan 20'ye çıkarıldı. Gençlik kollarına üyelik için yaş üst sınırı 30 olarak korundu.

Yeni tüzükte parti genel sekterliğinin görev alanı da daraltıldı.

Tüzük kurultayında, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayı olan Muharrem İnce'nin "Üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkan bu görevi bırakmalı" önerisi 100 civarında delegenin kabul oyuna rağmen reddedildi.