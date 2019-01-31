CHP Sivas Milletvekili Karasu, Zara'da

SİVAS (AA) - CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Zara ilçesinde esnafı ziyaret etti, belediye başkan adayına destek toplantısına katıldı.



Partililerle bir araya geldiği toplantıda konuşan Karasu, Millet İttifakı'nın milletin kurtuluşu olacağını savundu.

Zara'da da bu ittifakı görmekten mutlu olduklarını vurgulayan Karasu, "İYİ Parti'nin Zara'da CHP adayını destekliyor olması, bu yönde karar almaları sevindirici." dedi.



Belediye başkan adayı Kutsi Cantürk de seçimlere iddialı hazırlandıklarını belirterek, "Hep istediğim, partilerin birleşerek ortak bir aday çıkarmalarıydı. Bugün Zara'da iki partinin hemfikir olduğu bir aday olmaktan dolayı son derece mutluyum, başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Toplantıya, CHP İl Başkan Yardımcısı Adil Keser, CHP Zara İlçe Başkanı Arslan Karaman, İYİ Parti Zara İlçe Başkanı Emrullah Uyan ve partililer katıldı.