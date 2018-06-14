CHP, seçim izleme ve koordinasyon merkezi kurdu

ANKARA (AA) - CHP, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle genel başkan yardımcılarından oluşan 4 kişilik izleme ve koordinasyon merkezi oluşturdu. CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, merkezin,...