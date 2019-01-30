CHP Parti Meclisinin nabzını isimler belirleyecek

ANKARA (AA) - MEHMET TOSUN - CHP'nin 2 Şubat'ta yapmayı planladığı Parti Meclisinin (PM) nabzını, parti yönetiminin oylamaya sunacağı "belediye başkan adayı isim listesi" belirleyecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şimdiye kadar 6 PM toplantısı düzenleyen CHP, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 842 belediye başkan adayını açıkladı.

Partinin 27 Ocak'ta yapılan ve 13 saat süren toplantısında, tartışmaların odağında İstanbul ve İzmir adayları yer aldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 kez ara verdiği toplantıda ilk gerilim İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer isminde yaşandı.

Bazı PM üyelerinin ve İzmir örgütünün istifalarının da gündeme geldiği toplantıda, Soyer ismi onaylandı.

Tansiyonun yüksek olduğu toplantıda, tartışmalar İstanbul ilçe adayları üzerinde de devam etti.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasını duyurduğu son da geri aldığı toplantıda, PM üyelerinin önemli bir kısmı, bir süre önce İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin tekrar aday gösterilmek istenmesine karşı çıktı.

Yaşanan gerilime rağmen İlgezdi, PM'de arasında eşi Gamze İlgezdi'nin de bulunduğu bir grup tarafından verilen önerge ile yeniden aday gösterildi.

Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) listesinde yer alan birçok isme onay çıkmadı. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı'da Cevat Durak ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon PM oylamasında kabul görmeyen isimlerden oldu.

MYK listesinde Şişli adayı olarak adı geçen Fidan Aslan Eroğlu da PM'de geri çekildi.

İstanbul'da 9 ilçe kaldı

Şimdiye kadar yapılan toplantılarda, İstanbul'un 39 ilçesinden 30'unda belediye başkan adayları netleşti.

CHP'nin açıkladığı son adayların ardından İstanbul'da aday açıklanmayan 9 ilçe kaldı. Bunlar, Arnavutköy, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Silivri ve Şişli.

CHP'de Kadıköy Belediye Başkan adaylığına ilişkin tartışma da sürüyor. Burası için aday gösterilen Şerdil Dara Odabaşı'nın PM oylamasında çoğunluğu sağlayamadığı iddiası üzerine, bu konunun partinin yetkili kurullarında görüşüleceği ifade edildi.

Tansiyonun yüksek olduğu, kimi belediye başkan adaylarının onaylanmadığı, kimisinin ise geri çekildiği altıncı toplantının ardından gözler 2 Şubat'ta yapılacak yedinci toplantıya çevrildi.

Bu PM'nin olağan havada geçmesi için bazı üyelerin beklentisi, MYK'nın toplantıya yeni isimlerle gelmesi.

"Vicdanları kanatan yerler vardı"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, tartışmalı geçen PM toplantısının ardından, CHP yönetiminden yeni isimler beklediklerini söyledi.

Amaçlarının, başarılı olacak kişilerin aday gösterilmesi olduğunun altını çizen Aksünger, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Parti Meclisinde onaylanmamış isimlerin bu toplantıda tekrar PM üyelerinin önüne getirilmesi gibi bir riskle karşı karşıyayız. Eğer Genel Başkan, Parti Meclisi'nin reddettiklerini geri getirmekte diretirse bu toplantıda da sorun çıkar. Parti yönetiminin aynı adaylarla gelmemesi lazım. Bu toplantının uzun sürmesinin nedeni PM'ye getirilen adaylara duyulan tepkiydi. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere önerilen adaylara ciddi itirazlar oldu. Vicdanları kanatan yerler vardı. CHP PM, kurultaydan sonraki en üst parti organı. Adayların yeniden belirlenmesi talebi, demokratik bir haktır. Taleplerinin dinlenmemesi PM'nin saygınlığına gölge düşürecektir."

Aksünger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı konusunda tartışmalar yaşanmasına rağmen, Tunç Soyer isminde uzlaşıldığını ve bu konuda artık tartışmaların geride kaldığını vurguladı.