CHP MYK toplantısı

ANKARA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "TBMM'deki oturma düzenini öyle bir değiştirmeye yönelmişler ki, artık birinci parti, ana muhalefet partisi olmayı bir kenara koyduk, birinci parti, ikinci partiyi bırakarak, MHP'yi iktidar partisinin yanına koymuşlar. CHP'yi daha da dışarı almışlar, onun yanına İYİ Parti'yi, öbür tarafa da HDP'yi koymuşlar. Yani devlet düzenini ve iltizamını bozan davranışlar içerisindeler." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Partinin yerel strateji belgesi üzerine sunumların ve değerlendirmelerin yapıldığı MYK sürerken, Özkoç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu hafta içinde ikinci kez MYK toplantısı yaptıklarını belirten Özkoç, yaklaşan yerel seçimleri hatırlattı.

MYK'da, yerel seçimlere dönük sunumlar yapıldığını aktaran Özkoç, parti olarak bir an önce hazırlıkları tamamlayıp, çalışmaya başlamak istediklerini söyledi. Yarın da Bolu Abant'ta kampa gireceklerini anımsatan Özkoç, dört gün sürecek kampın ardından ise yeniden Parti Meclisi'nin (PM) toplanacağını bildirdi.

Gündemi çok yakından takip ettiklerini belirten Özkoç, Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci sadece eleştirme amacı gütmediklerini, çözüm önerileri ile iktidarın ve toplumun karşısına çıktıklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun krizden çıkışla ilgili 13 maddelik önerisi olduğunu anımsatan Özkoç, CHP olarak bu önerilerinin hayata geçirilmesini beklediklerini kaydetti. Özkoç, "Bu krizden çıkış noktasında iktidara yardımcı olmak istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

CHP'nin emekli maaşlarıyla ilgili TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifin sorulması üzerine Özkoç, "Makul bir şey söylüyoruz. En az alan emeklinin maaşı bin 200 lira olsun diyoruz. Bu da çok makul bir taleptir." karşılığını verdi.

- "Türkiye devlet ciddiyetini kaybetti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili bugün yabancı bir ajansa yaptığı açıklamaların hatırlatıldığı Özkoç, Türkiye'nin devlet ciddiyetini kaybettiğini ileri sürdü.

Özkoç, şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın bir söylediği bir söylediğiyle bağdaşmıyor. Daha önce rahip Brunson ile ilgili farklı şeyler söyledi şimdi ise kendisi böyle ifade ediyor. Doğru söylediği bir şey var. Evet, Türkiye'deki sıkıntı sadece bir rahibin tutuklanmasıyla ilgili değildir. 16 yıldır Türkiye yönetilemez bir hale geldiği için, ekonomi doğru yönetilmediği için, adalet doğru işlemediği için bu noktadayız. Buradan AKP'li seçmenlere sesleniyorum; Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın damadından başka, yetişmiş, ekonomiyi bilen, bizi çıkmazdan kurtaracak daha akil bir adam yok mudur? Türkiye'deki ekonomik krizin sebebi ve sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan'dan istediğimiz tek bir şey var; ekonomiden damadının elini çektirsin. Merkez Bankasını lütfen tehdit etmesin, onları özerk bıraksın, yargıya bulaşmasın. Türkiye'de her şey çözüm noktasına gelir."

MHP'nin af teklifine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Özkoç, "Birisi yolsuzluk yapan, malını götürenleri kurtarmaya çalışıyor, diğeri çetecileri, çete liderlerini kurtarmaya çalışıyor. Kimsenin mazlumun ve mağdurun ne olacağı ile ilgili söylediği bir şey yok." ifadelerini kullandı.

- "Kılıçdaroğlu bunlardan korkmaz"

TBMM'deki oturma düzeninde yapılan değişikliği de eleştiren Özkoç, "TBMM'deki oturma düzenini öyle bir değiştirmeye yönelmişler ki artık birinci parti, ana muhalefet partisi olmayı bir kenara koyduk, birinci parti, ikinci partiyi bırakarak, MHP'yi iktidar partisinin yanına koymuşlar. CHP'yi daha da dışarı almışlar, onun yanına İYİ Parti'yi, öbür tarafa da HDP'yi koymuşlar. Yani devlet düzenini ve iltizamını bozan davranışlar içerisindeler." dedi.

"Yoksulluk almış başını giderken, 2017'de 3 bin 600 kişi intihar etmişken, AK Parti ve MHP'nin tek derdinin af olduğunu" savunan Özkoç, uyuşturucu satıcıları, yolsuzluk yapanlar, halkı soyanlar hapisten çıkarken, bunu yazan gazeteci ve yazarlar ile milletvekillerinin cezaevinde tutulacağını ileri sürdü.



"Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödediği tazminatları nasıl karşıladı?" sorusu üzerine ise Özkoç, şunları kaydetti:



"Kemal Kılıçdaroğlu ağaç kabuğundan çıkmadı. Çevresi, dostları, arkadaşları, yoldaşları, arkasında ona inanan binlerce insan, ailesi var, köklü bir insan. Kılıçdaroğlu'nu bu şekilde yıldırabilecek Türkiye Cumhuriyeti'nde ne bir lider var, ne bir iktidar var, ne de art niyetli bir kuruluş var. Kılıçdaroğlu, bunlardan korkmaz, yoluna devam eder. Çok daha fazlasına mahkum etmek isteyebilirler ama biz, bir, adli yargıya güvenmeye devam edeceğiz. İki, CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendi mal varlığının tamamını milleti için harcamaya hazırdır, öyle yola çıkmıştır."



- "CHP millete yüzünü dönecek"



"MYK'da bir ittifak konusu gündeme geldi mi?" sorusunu da yanıtlayan Özkoç, CHP'nin, bir siyasi partiyle ittifaktan daha çok milletine yüzünü dönüp, kendisini doğru ifade ederek, artık bu işin bir siyasi mesele olmaktan çıktığını, gerçekten ülkenin yönetiminin ciddi bir istikrarsızlıkla karşı karşıya olduğunu anlatmaya çalışacağını söyledi.



Özkoç, "Aday profillerine ilişkin isimler belirlenmeye başlandı mı?" şeklindeki soruya da "Bugün yapılan sunum daha çok illere göre CHP'nin nasıl bir konumlandırma yapacağı konusunda bir sunum. Yani bir adayın, o ille ilgili doğru bir aday olması, o ilde iletişim ve çalışmaların nasıl sürdürüleceği, CHP'nin büyükşehir belediyelerinde ve ilçe belediyelerinde seçim çalışmalarını nasıl yürüteceği, illere göre aday profillerinin nasıl olacağı, adayları çalışmaları esnasında destekleyen unsurların hangileri olması gerektiği konularında çalışmalar var." yanıtını verdi.



Özkoç, MYK'da tartışılan herhangi bir ismin söz konusu olmadığını dile getirdi.



- "Doğru karar alabilmek için çırpınıyoruz"



"Belediye başkan adaylarının belirlenmesi için bir kamuoyu yoklaması ya da ön seçim düşünülüyor mu?" sorusuna karşılık Özkoç, örgütlerin talepleri doğrultusunda ön seçim yapacaklarını, en doğru kararı alabilmek için çırpındıklarını ifade etti.



Özkoç ayrıca, yerel yönetimlere gelecek kişilerin bundan sonra şekillenecek Türkiye'de milletle bütünleşerek vereceği mücadeleyi çok önemsediklerinin de altını çizdi.

