CHP milletvekillerinden ekonomi değerlendirmesi

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İlhan ve Karabat, Kırşehir'de bir otelde sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileriyle toplantı yaptı.

Metin İlhan, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırşehir'in ciddi yatırımlar almadığını öne sürerek, halkın büyük çoğunluğunun geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığını belirtti.

Kırşehir'in sorunlarıyla ilgili Meclis'e soru önergesi verdiklerini ancak bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadığını iddia eden İlhan, il genelinde sivil toplum kuruluşları ve esnafı ziyaret ederek bilgiler aldıklarını, ekonomik sorunlar için çözüm odaklı fikirlerinin bulunduğunu ifade etti.

İstanbul Milletvekili Karabat ise Türkiye'de ekonomik anlamda zor günlerden geçildiğini ileri sürdü.

Toplantıya CHP Kırşehir İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, esnaf birlik ve oda başkanları ile dernek yöneticileri katıldı.



