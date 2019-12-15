Son Dakika

CHP Mamak 12. Olağan İlçe Kongresi

- Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "Seçilecek arkadaşlarımızla yürüyeceğimiz yolun, halkın iktidarının kurulacağı yol olduğunu biliyorum"

Politika 15.12.2019, 15:12
CHP Mamak 12. Olağan İlçe Kongresi
banner230

ANKARA (AA) - CHP Mamak 12. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, Mamak'ın sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin umudu haline dönmesini istediklerini belirtti.

Kaya, kongre hazırlığında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu kongrede seçilecek arkadaşlarımızla yürüyeceğimiz yolun halkın iktidarının kurulacağı yol olduğunu biliyorum." dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de partinin dün itibarıyla başlayan ilçe kongrelerinin heyecan içinde yapıldığını kaydetti.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda kritik süreçlerden geçtiğine işaret eden Güvener, ülkenin CHP iktidarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

CHP Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın ile Durali Bozkurt'un yarışacağı kongrede, oy verme işlemi sürüyor.

Kongreye, CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Tekin Bingöl ve Gamze Taşcıer de katıldı.

#CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya #CHP Mamak 12. Olağan İlçe Kongresi
Yorumlar (0)
banner287
banner269
11°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:45
Öğle 12:41
İkindi 15:07
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@