CHP Kayseri İl Başkanlığından

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Başkanlığı, aralarında eski il başkanı ve ilçe belediye başkan yardımcısının da bulunduğu bazı üyelerin disipline sevk edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçmiş dönemde il başkanlığı yapan bir üye, partinin politikalarını eleştiren içerikli sosyal medya paylaşımlarından dolayı disipline sevk edildi.

Açıklamada ayrıca, parti üyesi Sarız Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı ile ismi açıklanmayan başka bir üyenin de yine sosyal medya üzerinden partiyi eleştirdiği için disipline gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu açıklamayı parti içi meseleleri kamuoyu önünde tartışmak için değil, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçmek, kişisel hesaplaşmaların değil, CHP’nin menfaatlerinin peşinde olduğumuzun ve tüzüğümüzün bize emrettiği şekilde davrandığımızın bilinmesi için yaptık. Kamuoyuna saygı ile duyururuz."



