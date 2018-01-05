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CHP kapılarını sporculara açıyor

CHP Spor Kurulu, düzenleyeceği kongreyle, Türkiye'nin dört bir yanındaki sporcuları, spor politikaları konusunda söz sahibi yapacak.

05 Ocak 2018 Cuma 13:34
CHP kapılarını sporculara açıyor
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ANKARA (AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran'ın koordinesinde çalışmalarını yürüten kurul, kendini feshederek 20 Ocak'ta kongreye gitme kararı aldı.

Kongreyle, CHP Spor Kurulu başkan ve vekilleri ile CHP Spor Üst Kurulu ve Danışma Kurulu'nu yenilemeyi amaçlayan anamuhalefet partisi, kurulların belirlenmesinde önceliği Türkiye'nin dört bir yanından seçilmiş sporculara verecek.

Kongrede, CHP Spor Üst Kurulu'na 60, Danışma Kurulu'na ise 100 üye belirlenecek.

"İnsan odaklı spor politikası oluşturulmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin tüm Türkiye'nin spor yapabilmesi ve sporda fırsat eşitliğinin sağlanması olduğunu söyledi.

Cankurtaran, sporda alt ve üst yapının, her bölgede, yörenin spor dokusuna ve sosyolojik yapısına göre tesis edilmesi gerektiğini ifade ederek, insan odaklı spor politikası oluşturmanın önemine dikkati çekti.

Spor kurullarının oluşmasında, siyasi kimliğin yanı sıra daha çok sporcu kimliğiyle tanınan vatandaşların olmasına özen gösterdiklerini kaydeden Cankurtaran, "Tüm Türkiye'den gelecek sporcularla yapılacak seçimlerin sonucunda oluşturulacak kurullarla, sporcuların sesi olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye'deki tüm sporcularımızı 20 Ocak'taki seçimlerimize davet ediyoruz." dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney CankurtaranCHP Spor KuruluKongrePolitika
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