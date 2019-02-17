CHP İzmir adaylarını tanıttı

İZMİR (AA) - Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Türkiye'nin gözbebeği, demokrasinin ve uygarlığın kalesi bir kent olduğunu, o nedenle İzmir milletvekili olmanın onurunu, gururunu yaşadığını belirtti.

Ünlü edebiyatçı Victor Hugo'nun "İzmir bir prenses" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta baharın sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye gelmesi gerektiğin ifade etti.

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kente büyük hizmetler yaptığını anlatarak, onun ayakta alkışlanmasını istedi. Kocaoğlu'nun 397 yıl hapisle yargılandığını ama diz çökmediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bütün baskılara rağmen İzmir'e hizmet etti. Hayatını İzmir'e, İzmirlilere adadı. Hiç kimsenin, hiç bir belediye başkanını yapmadığı projelerin altına imzasını attı. Ankara ve İstanbul'un iktidarın desteğine rağmen yapamadığı metroyu tek başına inatla, kararla yaşama geçirdi. 12 maddelik yerel yönetimlerle ilgili belge hazırladık. Demokrasi, 'halka hesap vermek' dedik. 12 maddeyi yan yana getirdiğimizde Kocaoğlu'nun hayata geçirdiği maddelerdir. Diğer belediye başkanlarımız da aynı doğrulta hareket etmiştir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İzmir ve İzmirlilerin tüm Türkiye'ye örnek olduğunun altını çizerek, "Kurtuluş Savaşının da en önemli kentlerinden biridir. Birileri kurşundan söz ediyor. Eğer bu ülkede kurşundan söz edeceksen Hasan Tahsin'in kurşunundan söz edeceksin. Kalkınmanın düşünsel olarak temellerinin atıldığı yer de İzmir'dir. İzmir İktisat Kongresi toplandığı zaman, ülke nasıl kalkınacak bunun hesapları yapılmış. İzmir İktisat Kongresi sadece geçmiş değil, geleceğimiz için de çok önemli hedefler belirlemiştir." ifadelerini kullandı.

Kongrede Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı konuşmaları hatırlatan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün "bilimi ve üretimi öncelemeyen toplumun gelecekte söz söyleme hakkı olmayabilir" dediğini anımsattı. Kılıçdaroğlu, bugün gelinen noktada Atatürk'ün altını çizdiği sözlerin yeniden hatırlanmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal, İktisat Kongresinde 'halkın sesi hakkın sesidir' der. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Halkın sesine kulak vermek zorundayız." dedi.

Ankara ve İstanbul'da kentsel dönüşümün beceriksizce yapıldığını savunan Kılıçdaroğlu, İzmir'de Kocaoğlu'nun insanlara "sizin garantiniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak" sözünü verdiğini, yeni belediye başkanının da aynı süreci yürüteceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Dünya Bankası'nın Londra'da düzeldiği bağımsız kentler konulu toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarımda yaptığının örnek gösterildiğini anlatarak, "Şimdi 'tanzim satış' diyorlar. Onlar 1970'lerde kaldı. Yıl 2019. Tarımda büyümeyi nasıl yapmak istiyorsanız, kırsal kesimle kent arasındaki ilişkiyi nasıl yapmak istiyorsanız geleceksiniz Aziz Kocaoğlu'ndan ders alacaksınız. O size tüm ayrıntıları anlatacak." diye konuştu.

İzmir'de son 10 yılda üretici kooperatifleri sayısının yüzde 161, kooperatiflerde çalışan sayısının yüzde 616, 2007 - 2016 arasındaki kooperatif ciro artışının yüzde 658 olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, Türkiye'de tarım gerilerken İzmir'de tarımın yıllık ortalama yüzde 7,5 büyüdüğünü bildirdi. Kılıçdaroğlu, İzmir'de kırsalda kimsenin "açım" demediğini ama Türkiye'deki çiftçilerin perişan halde olduğunu ifade ederek, kırsalla kent arasında sağlıklı ilişki kurulması gerektiğini dile getirdi.

"Bize 'bunu yapamazsınız' diyorlardı"

CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücretin 2 bin 200 lira olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'li, MHP'li belediyelerde çalışan işçi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sen 2 bin 20 lira değil 2 bin 200 lira almak istiyorsan, iş güvencesi istiyorsan bu seçimlerde endişeye kapılmadan CHP'li adaylara oy vereceksin. Seni 2 bin 20 liraya mahkum eden anlayışa izin vermeyeceksin. Bize 'bunu yapamazsınız' diyorlardı. İşçi kardeşim eğer en az 2 bin 200 lira almak istiyorsan, 1 Ocak'tan 1 Nisan'a kadar aradaki farkı da almak istiyorsan CHP'li belediye gideceksin oyunu vereceksin. CHP'li belediyeler sosyal adaleti sağlayan belediyelerdir."

Tanzim satış mağazalarının konuşulduğuna değinen Kılıçdaroğlu, insanları kuyruğa sokulduğunu, İzmir'de ise belediyenin 35 bin yoksul aileye patates gibi ihtiyaçlarını mahallede teslim ettiğini vurguladı.

"İthal aday"

İzmir'e ithal aday getirildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ithal belediye başkanı ile devasa İzmir'in yönetilemeyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in kültürüne sahip olması, İzmirli olması, kentin kültürüne, tarihi dokusuna sahip çıkması gerektiğine işaret etti.

CHP'nin zaman zaman "şununla ittifak yaptınız", "bununla ittifak yaptınız" denilerek eleştirildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, sandıkta bütün seçmenle ittifak yapacaklarının altını çizdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Geleceksin CHP'ye oy vereceksin, Türkiye'yi bu sefaletten çıkaracağız. Hiç kimsenin aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağız. Gönlümüzde yatan herkesin işi, aşı olsun. Herkes kentinde huzur içinde yaşasın. Sizlere sözüm söz, CHP belediyelerin olduğu her yerde hiç bir çocuk yatağa aç girmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye örnek hizmetleri hayata geçirdik"

CHP İl Başkanı Deniz Yücel de İzmirlilerin karşısına İzmir'in yetiştirdiği, ekmeğini İzmir'de kazanan, kentin sokaklarını bilen insanlarla çıktıklarını belirtti.

Son günlerde tanzim satışın konuşulduğuna dikkati çeken Yücel, bu uygulamanın yeni bulunan bir şey olmadığını, tanzim satışın mimarının İzmir ve CHP'li belediye olduğunu, yıllar önce bunun İzmir'de hayata geçirildiği kaydetti.

Notlar

Tanıtım töreninin yapıldığı salona "Bereketli, huzurlu, özgür kentler için", "Martın sonu bahar", "Derman belediyeciliği" yazılı pankartlar asıldı.

Konuşmalardan önce CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer için hazırlanan seçim şarkısı dinletildi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu salona İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'le birlikte girdi.

İYİ Parti İl Başkanı de Hüsmen Kırkpınar da programa katıldı.

Kılıçdaroğlu, programının sonunda partisinin yeni üyelerine parti rozeti taktı.

İzmir adayları

Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu CHP'nin ilçe belediye başkan adayları Aliağa'da Özcan Durmaz, Balçova'da Mehmet Ali Çalkaya, Bayındır'da Ufuk Sesli, Bergama'da İdris Yavuzyılmaz, Bayraklı'da Serdar Sandal, Buca'da Suat Nezir, Bornova'da Mustafa İduğ, Beydağ'da Feridun Yılmazlar, Çeşme'de Ekrem Oran, Çiğli'de Utku Gümrükçü, Dikili'de Adil Kırgöz, Foça'da Fatih Gürbüz, Gaziemir'de Halil Arda, Güzelbahçe'de Mustafa İnce, Menemen'de Serdar Aksoy, Menderes'te Mustafa Kayalar, Konak'ta Abdül Batur, Seferihisar'da İsmail Yetişkin, Karşıyaka'da Cemil Tugay, Karabağlar'da Muhittin Selvitopu, Karaburun'da İlkay Girgin Erdoğan, Kınık'da Ahmet Özkan, Kemalpaşa'da Rıdvan Karakayalı, Narlıdere'de Ali Engin, Ödemiş'te Mehmet Eriş, Selçuk'ta Filiz Ceritoğlu Sengel, Torbalı'da İsmail Uygur, Urla'da Burak Oğuz olarak tanıtıldı.

CHP, Tire'de İYİ Parti adayı Atakan Duran'ı, Kiraz'da İYİ Parti adayı Mehmet Emin Avşar'ı destekleyecek.

Muhabir: Halil Şahin











