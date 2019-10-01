CHP, il genel meclisi üyelerine eğitim verdi

ANKARA (AA) - CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Parti Okulu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iş birliğiyle düzenlenen "İl Genel Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimin", 28-29 Eylül günlerinde Bülent Ecevit Parti Okulu Binası'nda gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, eğitim kapsamında katılımcılara "CHP Tüzük, Yönetmelik ve Programına göre İl Genel Meclis Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları", "İl Genel Meclisi Toplantı Usul ve Esasları", "İl Özel İdaresi Organları Görev ve Sorumlukları", "İl Genel Meclis Üyeleri İçin Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler", "Stratejik Plan, İmar, Denetim ve Faaliyet Raporu" dersleri verildiği kaydedildi.