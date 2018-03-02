CHP Grup Başkanvekili Özel: Hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacak

ANKARA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen tüzük taslak toplantısına katıldı.

Parti binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Dün Sayın Engin Özkoç bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, CHP'nin sanki kendi adayıyla değil de ortak bir adayla 2019 seçimlerine gideceği anlaşıldı. Ne dersiniz?" sorusu üzerine, 2019'da Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birinin yaşanacağını söyledi.

Tüm partilerin ilk turda kendi adaylarını çıkarmayı düşünebileceklerini aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Bu son derece saygın, değerlendirilmesi gereken önemli bir duruştur, buna itiraz etmemiz söz konusu olamaz. İkinci tura kalan ve bu Cumhuriyet rejimini savunan adaydaki bir birleşme çok akılcı bir önermedir, reddedilemez. Belli konularda benzer düşünen partilerin ittifaklar kurması ya da bir aday üzerinde anlaşmaları reddedilemez ama biz CHP olarak hiçbir ihtimali dışlamıyoruz, CHP'nin kendi adayı noktasında da hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımızın olacağını söyleyebiliriz."

Dursun Çiçek'in açıklamaları

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in "Saadet Partisinin adayının Abdullah Gül olmasını temenni ederiz." şeklindeki açıklamaların sorulması üzerine ise Özel, "Partinin böyle bir resmi görüşü elbette olamaz. Ayrıca 20 milletvekili meselesi bir önceki Anayasa'da mümkün olan ama bu Anayasa'da mümkün olmayan bir sistem. Sayın Dursun Çiçek'in 'Saadet Partisinin adayı şu olsa' diye yaptığı kişisel bir değerlendirme. Bir sohbet olarak orada bırakmak lazım." diye konuştu.

Özel, "İlk turda tüm CHP'lilerin ve CHP'ye sempatiyle bakan, CHP'nin paylaştığı değerleri paylaşanların tam destek vereceği bir aday gözetilmelidir ancak ikinci tur düşünüldüğünde de diğer partilerden fire vermeyecek bir aday olması gerektiği açıktır. Bu aklın gereğidir, kazanmak istiyorsak kazanmanın gereğidir." dedi. iyete bağlılık ve sadakatle demokrasi talebidir." dedi.

Muhabir: Barış Gündoğan

