CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Son iki yıldır Hacı Bektaş’ın çehresinin değiştiğini görüyoruz”

Hacıbektaş Veli Anma etkinlikleri kapsamında Nevşehir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son iki yıldır Hacı Bektaş’ın çehresinin değiştiğini görüyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Veli Anma etkinlikleri kapsamında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine geldi. İlçe girişinde partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, ilçe programları kapsamında ilk olarak ilçe meydanındaki Saat Kulesi açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Hacıbektaş Belediyesine geçen Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Yoldaş Altıok’tan ilçe hakkında bilgiler aldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, “Son iki yıldır Hacıbektaş’ın çehresinin değiştiğini görüyoruz. Yolları yapıldı, yeşil alanlar büyütüldü, az önce saat kulesini açtık. Dolayısıyla Hacıbektaş’ın felsefesine uygun bir güzellik Hacıbektaşlılara kazandırılmak isteniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na da teşekkür ederim. Gerçekten kendisi ve arkadaşları büyük bir emek verdi. Burayı bütün dünya biliyor ama biraz bakımsızdı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun talimatlarıyla İstanbul olarak hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi. Belediye ziyaretinin ardından Nilgün - Sırrı Bektaş Kültür Merkezi ve Müze’sinin temel atma programına katılan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, tanıtımın ardından tarihi yel değirmeninin de açılışını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.