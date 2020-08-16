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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş’ta
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE KATILMAK ÜZERE NEVŞEHİR’İN HACIBEKTAŞ İLÇESİNE GELDİ.
Politika 16.08.2020, 17:42
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hacıbektaş Belediyesini ziyaret ederek, burada Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’tan belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Kılıçdaroğlu daha sonra ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş ilçesinde bulunan Kadıncık Ana Türbesini ziyaret ederek burada dua etti.