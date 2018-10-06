CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de bir dizi ziyarette bulundu.
Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneğince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eskişehir Aydınlanma Buluşması etkinliğine katıldıktan sonra Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nden yürüyerek Büyükşehir Belediyesine geçti.
Yürüyüş sırasında fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteğini yerine getiren Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu daha sonra geçen hafta vefat eden Köy Enstitüleri Derneği kurucu üyesi Bircan Bircan'ın Yıldıztepe Mahallesi'ndeki ailesine taziyede ziyaretinde bulundu.