CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Eskişehir'de

- Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ve geçen hafta vefat eden Köy Enstitüleri Derneği'nin kurucu üyesi Bircan Bircan'ın ailesini ziyaret etti