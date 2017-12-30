CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Türkiye olarak İran ve bölgede sorun istemiyoruz

ARDAHAN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ardahan'da gazetecilere açıklama yaptı.

Son günlerde İran'da hayat pahalılığı gerekçe gösterilerek gerçekleştirilen protestoların dış kaynaklı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Türkiye olarak İran ve bölgede sorun istemiyoruz. Bu gösterilerin sadece ülke içindeki olaylardan veya hayat pahalılığından kaynaklanmadığını anlamamız lazım çünkü kentlere yayılmaya başladı." diye konuştu.

Türkiye'nin bu süreçte İran ile daha yakın konumda olmasını istediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgede başlayacak olan bir çalkantı, bizim de içimize yansıyabilir. Bunun küresel bir boyutu olduğunu bilmeliyiz. İran'ın özellikle Ortadoğu'da varlığından rahatsız çevreler olduğunu ve İran'a karşı bir lobinin de oluştuğunu biliyoruz. Biz Türkiye olarak bölgemizde tekrar bir iç karışıklık, tekrar bir düzensizlik istemiyoruz."

Muhabir: Günay Nuh