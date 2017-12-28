Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran: OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, "OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır. Ancak AKP yönetimi tam anlamıyla Ohalkolik olmuştur." dedi.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:39
CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran: OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır
banner230

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır. Ancak AKP yönetimi tam anlamıyla Ohalkolik olmuştur." ifadesini kullandı.

Cankurtaran, yazılı açıklamasında, kamuoyunda büyük tepki çekmesine rağmen, 696 sayılı KHK'yla alakalı Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Hiçbir düzeltme yapılmayacak" dediğini aktardı.

İktidarın en haklı tepkileri bile görmezden geldiğini savunan Cankurtaran, şöyle devam etti:

"Kibir, AKP yönetimini en küçük hücrelerine kadar kaplamış vaziyette. Tedavileri ancak sandıktan yiyecekleri tokatla mümkün."

Cankurtaran, Tek başına 696 No'lu KHK'yı da düzeltmenin sorunu çözmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır. Ancak AKP yönetimi tam anlamıyla Ohalkolik olmuştur. OHAL ile elde ettiği KHK gücünü bırakmak istememekte, Meclisi devre dışı bırakarak ülkeyi bir nevi günümüzün fermanları olan KHK'larla yönetmek istemektedir. Bütün ülke bir kişinin iki dudağının arasında. Elde ettikleri güç onları sarhoş etmiştir. AKP artık bir Ohalkoliktir ve KHK bağımlısıdır."

Muhabir: Barış Gündoğan

Anahtar Kelimeler:
Politika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim