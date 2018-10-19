CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: CHP İş Bankası'ndan delikli kuruş almamıştır

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Akçadağ ilçe teşkilatının yeni binasının açılışında yaptığı konuşmada, Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, gündemin değiştirildiğini belirtti.

İş Bankası'ndaki CHP'ye ait hisselerin devrinin tartışıldığını hatırlatan Ağbaba, "İş Bankası şu anda Türkiye'nin en iyi yönetilen bankası. Dünyada bankacılık alanında itibarı olan Türkiye'nin markası. Kötü mü yönetiliyor, zarar mı ediyor? Hayır. 'İş Bankası'na el koyacağım' diyor. 'CHP'nin hisselerine el koyacağım' diyor. Herkes bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi, İş Bankası'ndan bugüne kadar bir delikli kuruş almış değildir, almayacaktır. Kasamıza bir tek delikli kuruş girmemiştir." diye konuştu.

Ağbaba, bu konuya, "CHP'nin hisselerine el konuluyor" gibi bakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Niye el konulmak isteniyor? Zaten hazinenin burası, bizim değil ki." ifadesini kullandı.

"Arda Turan'a 5 günde iddianame yazılıyor"

Türkiye'de hukukun askıya alındığını savunan Ağbaba, "Bu kültürün yaratmış olduğu futbolcu, gidiyor birinin burnunu kırıyor, hastaneyi silahla basıyor. Sonra ifadesi alınıp serbest bırakılıyor. Kamuoyunda baskı oluşunca 5 günde iddianame yazılıyor. Osman Kavala'ya yazılamayan iddianame Arda Turan'a 5 günde yazılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, Akçadağ Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret ederek, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.