ANKARA (AA) - Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen CHP Belediye Başkanları Toplantısı sona erdi.

CHP'de yerel seçimlerin ardından ilk belediye başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Parti genel merkezinde sabah başlayan toplantıya 11 büyükşehir belediye başkanının yanı sıra 10 il, 181 ilçe ve 51 belde belediye başkanı katıldı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantı gün boyu devam etti.

Açılış konuşmalarının ardından "Seçmen Ne İstedi, CHP Ne Dedi?", "Biz Kazandık, Geçmişi ve Geleceği ile Derman Belediyeciliği", "Belediyelerde Önleyici Denetim/Mali ve Finansal Yapılandırma ve Kaynak Yaratmakta Çağdaş Finansman Yöntemleri" ile "Enerji Politikaları, Enerji Kooperatifleri, Atık Bertaraf ve Yerel Yönetimler" başlıklarında sunumlar yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun tamamını takip ettiği toplantı sonunda isteyen belediye başkanları da birer konuşma yaptı.

Toplantıda CHP'li belediyeler arasında işbirliği ve koordinasyon oluşturulması konuları ele alındı, ayrıca bir "proje havuzu" fikrinin de destek gördüğü belirtildi. Bu havuzda oluşturulacak projelerle belediye başkanlarına yeni vizyonlar sunulmasının hedefleneceği ifade edildi. Ayrıca uzun yıllar belediye başkanlığı yapan kişilerin, yeni seçilenlere deneyimlerini aktarması noktasında da fikir birliğine varıldığı kaydedildi.