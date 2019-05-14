CHP Ankara İl Başkanlığından İmamoğlu'nun kampanyasına destek

ANKARA (AA) - CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Ne yaparlarsa yapsınlar halkın iradesi galip gelecek. Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak." dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı öncülüğünde 25 ilçe örgütü üyeleri, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağışta bulunmak üzere İzmir Caddesi'nde bir araya geldi.

Güvener, burada yaptığı açıklamada, İstanbul halkının ve İmamoğlu'nun yanında olduklarını söyledi.

İmamoğlu'na verdikleri desteği gözler önüne sermek üzere buluştuklarını belirten Güvener, "Ne yaparlarsa yapsınlar halkın iradesi galip gelecek. Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Kazandık, yine kazanacağız. İstanbul'a bahar geldi, gelecek. Arkasından yaz geldi, gelecek. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Güvener ve beraberindeki CHP'liler, bir banka şubesinden İmamoğlu'nun seçim kampanyası için bağışta bulundu.



