CHP, aday listesini YSK'ye verdi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili aday belirleme ve aday gösterme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Bundan sonra artık süreç alanda aday arkadaşlarımıza ve örgütlerimize emanet edilmiştir, sandıkta da milletimize emanet edilmiştir." dedi.

Tezcan ve beraberindeki partililer, CHP'nin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesini YSK'ye sundu.

Bülent Tezcan, çıkışta yaptığı açıklamada, 87 seçim çevresinin tamamında adayları eksiksiz bildirdiklerini aktardı.

"24 Haziran, millet egemenliğinin gerçekten hakim kılınacağı, ülkede parlamentoyu ortadan kaldırıp, etkisizleştirip, yetkisizleştirip, tek adam rejimini tesis etme girişimlerine karşı milletin sandıkta dur diyeceği önemli bir gün, önemli bir milat." diyen Tezcan, bu çerçevede bütün seçim çevrelerinde çok yetkin kadroları aday yaptıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ilk kez birlikte yürütüleceğini anımsatan Tezcan, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yoğun şekilde seçim kampanyası yürüttüğünü, kendilerinin de parti olarak aday müracaatları ve tespitleriyle ilgili rutin işleri tamamladıklarını ve artık herkesin seçim çevrelerinde çalışmaya başlayacağını ifade etti.

CHP'yi iktidar yapmak, Türkiye'yi güçlü bir demokrasiye taşıma konusunda kararlı adımlarla yürüyeceklerini belirten Tezcan, İnce'nin cumhurbaşkanı, CHP'nin parlamento çoğunluğuyla iktidar olacağını söyledi.

Bu süreçte Millet İttifakı çerçevesinde geniş bir demokratik uzlaşma zemini yaratma çabalarının başarılı olduğunu vurgulayan Tezcan, Türkiye'nin bir yeni anlayışla toplumsal uzlaşmayı yerleştiren, kutuplaşmayı ortadan kaldıran bir yeni siyaset anlayışıyla 25 Haziran'a kavuşacağını ifade etti.

- Kaboğlu ve Berberoğlu aday

Tezcan, özellikle İstanbul'daki seçim çevrelerinde liste başına simgesel isimler koyduklarına işaret ederek, KHK mağduru olarak nitelediği İbrahim Kaboğlu'nu İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterdiklerini açıkladı. Tezcan, "Bu aslında CHP'nin hukukun üstünlüğüne, adalet davasına verdiği önemin, 20 Temmuz darbesi başta olmak üzere bütün darbelere karşı olduğunun işaretidir. OHAL mağdurlarının sesi olan partinin CHP olduğunun işaretidir." dedi.

İstanbul 2. bölge 1. sıraya aday olarak İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu koyduklarını belirten Tezcan, "İstanbul Milletvekili Sayın Enis Berberoğlu, 20 Temmuz darbesinin tek adam rejimi tarafından rehin alınmıştır, hala cezaevinde rehin tutulmaktadır. Bu iki örneği verme sebebim, önümüzdeki dönem adalet, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü davasında sürece hangi pencereden baktığımızın hem Türkiye'ye hem dünyaya bir mesaj olarak sunulması çerçevesindedir. Bizim aday belirleme ve aday göstermeyle ilgili işlemlerimiz tamamlandı. Bundan sonra artık süreç alanda aday arkadaşlarımıza ve örgütlerimize emanet edilmiştir, sandıkta da milletimize emanet edilmiştir." ifadesini kullandı.

- "Siyasi partiler kendi adaylarını gösterdi"

CHP listelerinde Saadet Partisi'nden kaç adayın bulunduğunun sorulması üzerine Tezcan, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi olarak Millet İttifakı'nı kurduklarını, Demokrat Partinin de bu ittifakın destekçisi olarak bir unsurunu teşkil ettiğini anlattı.

Tezcan, ittifak çerçevesinde her üç siyasi partinin kendi adaylarını gösterdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla CHP listesinden Saadet Partisinin adayı diye bir şey söz konusu değil. Ancak aday belirleme sürecinde Türkiye'yi demokrasiye taşıma, uzlaşma kültürünü yerleştirme konusunda, kutuplaşmayı ortadan kaldırmak ve tek adam rejimine karşı ortak duruş sergileme noktasında kuşkusuz Millet İttifakı'nın içindeki partiler, bu demokrasi iş birliğinin içindeki partiler birbiriyle iletişim ve istişare içinde olmuşlar, istişare içerisinde hareket etmişlerdir. Bu çerçevede aday listelerinin oluşturulması sürecinde de benzer istişarelerimiz olmuştur ama CHP listesinden aday gösterilen 600 milletvekili adayı arkadaşımızın tamamı CHP'nin adayıdır."

Mersin il ve ilçe örgütlerinden istifa haberlerinin geldiğinin belirtilmesi üzerine Tezcan, her seçim dönemi örgütler içerisinde rahatsızlıklar ve şikayetler olduğunu, bu tip haberlerin büyütülecek haberler olmadığını bildirdi. Tezcan, parti örgütlerinin sürece tamamıyla sahip çıkarak devam edeceklerini belirterek, "İyi ya da kötü liste değil hoşa giden ya da gitmeyen liste olur. Önemli olan milletin takdiridir. Örgütlerimiz yerindedir, görevinin başındadır. Tereddüt edecek, endişeye mahal verecek durum yoktur." dedi.

"Eren Erdem, Ali Şeker ve Barış Yarkadaş listede yer almamıştı ama gün içerisinde bu 3 ismin tekrar listede yer aldığına ilişkin iddialar var. Nedir son durum?" şeklindeki soru üzerine Tezcan, isimler üzerinde tartışma yaparak süreci başka yere taşımak istemediğini ifade etti.

Tezcan, CHP kültüründe aday gösterme sürecinin biraz farklı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Parti Meclisimiz yetkisini Genel Başkanımıza devretmişti, Genel Başkanımız bütün seçim çevreleriyle ilgili listeleri yaptı. Onları doğrudan hiç paylaşmadan YSK'ye teslim edebilirdi, dün bu işlemi yapabilirdik ancak bizde gelenektir, o yetki verilmiş olsa bile Genel Başkanımız önce Merkez Yönetim Kurulunu, sonra Parti Meclisini bilgilendirdi. Bunu istişare etmek, tartışmak, danışmak, görüşmek için yaptı. Dolayısıyla oraya indirilen listeler kesin listeler değildir. Yani hem Merkez Yönetim Kurulunda hem Parti Meclisinde görüşülen listeler kesin listeler değildi. Orada Parti Meclisinin görüşü tekrar alındı. O görüşler doğrultusunda Genel Başkanımız elinde olan revize yetkisini de kullanarak listelerde yeniden düzenleme yaptı. Bu çerçevede listeyi verdik. Sayın Ali Şeker İstanbul 2. Bölge 8. sıradan milletvekili adayımızdır. Bu konuda bunu söyleyebilirim sadece."