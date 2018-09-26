CHP Abant'ta kampa giriyor

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - MEHMET TOSUN - CHP TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme toplantısı Bolu Abant'ta gerçekleştirilecek.

Büyük Abant Otel'de yarın akşam yemeği ile başlayacak değerlendirme toplantısı, 30 Eylül Pazar günü basın sunumu ile sona erecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değerlendirme toplantısı kapsamında 28 Eylül Cuma günü basına açık sunuş konuşması yapacak.

Kılıçdaroğlu, verilen aranın ardından basına kapalı olarak milletvekillerine hitap edecek.

Aynı gün CHP Grup Başkanvekilleri, yasama faaliyetlerine ilişkin bilgi sunacak.

- Yerel seçim strateji belgesi görüşülecek

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un uzun süredir üzerinde çalıştığı Yerel Seçim Strateji Belgesi, kampta ele alınacak.

CHP'nin yerel seçim ilkelerinin belirleneceği belgeye son şekli verilecek. Belge, kamp sonrası kamuoyuyla paylaşılacak.

Kampta ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz dış politik gelişmelere, Faik Öztrak ise ekonomik gelişmelere ilişkin sunum yapacak.

- Etkili iletişim semineri

Kampın cumartesi günü yapılacak oturumunda ise milletvekillerine yönelik etkili iletişim semineri düzenlenecek. Sunum, Prof. Dr. Can Bilgili ve Kamil Sönmez tarafından gerçekleştirilecek.

Aynı gün milletvekillerinin soruları ve değerlendirmeleri de olacak.

Kamp, pazar günü gerçekleştirilecek basın sunumu ile sona erecek.



