ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bakanlığımızca yapılan çalışmalar çerçevesinde 2017 itibarıyla atık sektöründe 60 bin kişiye istihdam sunuyor, ekonomiye ise 3,5 milyar lira katkı sağlıyoruz. 2023 hedefimiz ise 100 bin kişiye istihdam ve ekonomiye 10 milyar lira katkıdır." dedi.

Özhaseki, ATO Congresium'da düzenlenen Çevre Yatırımları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, insanlığın ortak amacının biyolojik çeşitliliğin korunduğu, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanıldığı, çevre kirliliğinin önlendiği, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşmak olduğunu belirtti.

Çevre bilincini oluşturmaya yönelik yurt içi veya yurt dışında onlarca konferans, sempozyum ve toplantılar yapıldığını, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumların bu konuyla yakından ilgilendiğini ifade eden Özhaseki, bu anlamda düzenlenen faaliyetleri çok doğru bulduklarını söyledi.

Özhaseki, yüz yıl öncesine kadar herkesin kapısının önünü temizlemesi ve çöp atmaması gibi temel kuralların çevreyi korumak için yeterli olduğunu belirtti.

Sanayi Devrimi ile tabiri caizse mertliğin bozulduğunu kaydeden Özhaseki, "İleri teknoloji, hızlı üretim ve büyük şehirleşme dengeleri tamamıyla bozdu. Geçen yıl açıklanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Beşinci Değerlendirme Raporu'na göre son 150 yılda dünya yüzey sıcaklığı 1 derece arttı, +2'de tutmak için gayret ediliyor. +3 veya +4 olursa yeryüzü yaşanmaz bir hale gelecek. Son 100 yılda deniz suyu seviyesi 19 santimetre arttı. Bu yükseliş deniz canlı türlerini yavaş yavaş yok eder. Atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde 42 oranında arttı. Bu dünyamız için büyük bir tehlike demektir." diye konuştu.

Özhaseki, her yıl 100 milyon hektardan fazla tarım arazisi yok olurken aynı zamanda 5 milyon hektarın üzerinde orman arazisinin tahrip olduğunu ifade etti.

Dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olduklarını anlatan Özhaseki, "Çin yüzde 25, ABD yüzde 15, AB ülkeleri yüzde 15 kirlilik oranlarına sahipken Türkiye yüzde 0,7 ile asgari bir seviyededir. Çevreyi en az kirleten ülkelerden birisi olmamıza rağmen uluslararası tüm anlaşmalara taraf oluyor, sorumluluk alıyoruz." diye konuştu.

Özhaseki, 2004 yılında Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni, 2009'da Kyoto Protokolü'nü imzaladıklarını, 2016’da Paris Anlaşması'na taraf olduklarını anımsattı.

2020 yılında düzenlenecek BM Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryasının 26. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için aday olduklarını ifade eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak her projemizi doğayı merkeze alarak gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi çöp dağlarından kurtardık. 2018 itibarıyla katı atık düzenleme depolama tesislerimiz 50 milyon vatandaşımıza hizmet veriyor. 2002'de ülkemizde 145 atık su arıtma tesisi varken bu sayı bugün 967’ye yükselmiş durumda. Gemiler önceden atıklarının tamamını denize boşaltırken şu anda 294 limanda atık alım hizmeti veriyoruz. Tehlikeli atık geri kazanım tesisi 2002’de 18 iken bugün 468'e ulaşmış durumda. Ülkemizin gürültü haritalarını çıkardık. Asgari seviyeye inilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Hava kalitesini 296 tesis ile anlık olarak takip ediyor ve bilgileri internet üzerinden paylaşıyoruz. Denizlerimiz daha temiz hale geldi. Temiz denizin simgesi olan mavi bayrak sayımızı 151'den 444'e çıkardık. Bu sayıyla ilk üçte yer alıyoruz. 2015-2023 yıllarını kapsayan Atık Su Arıtımı Eylem Planı'nı, ekonomimize doğrudan büyük katkı sağlayacak olan Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi Planı’nı hazırladık. Bakanlığımızca yapılan çalışmalar çerçevesinde 2017 itibarıyla atık sektöründe 60 bin kişiye istihdam sunuyor, ekonomiye ise 3,5 milyar lira katkı sağlıyoruz. 2023 hedefimiz ise 100 bin kişiye istihdam ve ekonomiye 10 milyar lira katkıdır."

Özhaseki, 2012, 2014 ve 2016 yıllarında "Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası"nı alarak iklim değişikliği çalışmalarını taçlandırdıklarını, 20 Aralık 2017'de kıyı kentlere verilen "Çevre Dostu Şehir Ödülü"ne layık görüldüklerini aktardı.

- "Sıfır atık" yönetimi

Özhaseki, sıfır atık tabirinin israfın önlenmesini, oluşan atığın azaltılmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan bir hedef olduğunu dile getirdi.

Sıfır atık yaklaşımını hayata geçirmek için öncelikle Bakanlıkta çalışmalara başladıklarını, bu çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin takdirleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de başlatıldığını söyleyen Özhaseki, projenin TBMM ve Başbakanlık dahil pek çok kurumda hayata geçirildiğini belirtti.

Özhaseki, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Projesinin başlatıldığı günden bu yana geçen 12 aylık süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası'ndaki uygulamada, 101 ton kağıt-karton atığı, 28 ton plastik atık, 5,8 ton cam atık, 5 ton metal atık, 5,2 ton organik atık, 2 bin 110 litre bitkisel atık yağ, 780 kilogram madeni atık yağ, 2 ton yemek ve ekmek artıkları olmak üzere yaklaşık 150 ton değerlendirilebilir atık kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bu uygulamada sadece alışkanlıkların değiştirilmesi ile bin 717 ağacın kesilmesi önlenmiş, 455 varil petrolün ve 8 ton cevherin kullanımı engellenmiş, 2 ton kompost elde edilmiştir. Sıfır Atık Projesi, Ankara'dan başlamak üzere aşamalı olarak tüm Türkiye'de hayata geçirilecektir. Bakanlık olarak bu noktada tüm kurumlarımıza rehberlik etmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Özhaseki, "Çevreyi atalardan miras değil, ödünç aldık" diyerek emanete sahip çıktıklarını sözlerine ekledi.