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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Karaman'da:

- "Ömrümüz ve AK Parti iktidarının ömrü hizmetle geçiyor. Özellikle bizim misyonumuza sahip arkadaşların iş başına gelmesiyle şehirlerin eli yüzü açığa çıktı"

09 Mart 2018 Cuma 15:19
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Karaman'da:
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KARAMAN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ömrümüz ve AK Parti iktidarının ömrü hizmetle geçiyor. Özellikle bizim misyonumuza sahip arkadaşların iş başına gelmesiyle şehirlerin eli yüzü açığa çıktı." dedi.

Özhaseki, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Karaman'da, Vali Fahri Meral'i makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Özhaseki, ziyarette, Karaman'ın Anadolu'nun en önemli kentlerin başında geldiğini söyledi.

Karaman'da yapılacak yatırım ve işlerin zaman içerisinde gerçekleştirileceğini dile getiren Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili şehirde yapılması gerekenleri inceleyeceklerini bildirdi.

Özhaseki, daha sonra Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ı makamında ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki belediyecilik hizmetlerinde 1994'te önemli bir dönemin başladığını aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Öncesine ait dönemde kamplaşmanın hızla yaşandığı, hizmetin ötelendiği, belediyeleri sadece kendi dünya görüşlerine giden yolda bir basamak gibi gören insanların ideolojik tavırlarıyla ve vatandaşı dışlamasıyla devam eden, şehirleri perişan eden bir yapı vardı. Allah'a hamdolsun 20 senedir bizim misyonumuza sahip arkadaşlar, bu görüşü değiştirdi. Hizmet belediyeciliğini öne çıkardılar. Belediyecilik dünyasına sosyal belediyecilik nedir, şehrin alt yapısıyla üst yapısı birlikte nasıl düşünülür, komple şehirde kalkınma nasıl yapılır, vatandaşa nasıl hizmet edilir onu gösterdiler. Bizim arkadaşlarımız ayrımcılık yapmazlar. Bahanede bulunmazlar, ellerinden geleni yaparlar ve gayret ederler. Doğrusu biz de onlara yardımcı oluruz."

Özhaseki, uzun yıllar belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatarak, "Ömrümüz ve AK Parti iktidarının ömrü hizmetle geçiyor. Özellikle bizim misyonumuza sahip arkadaşların iş başına gelmesiyle şehirlerin eli yüzü açığa çıktı. Artık şehirlerimiz batıdakilerle kıyaslanabilir hale geldi." diye konuştu.

Ziyarette, Belediye Başkanı Çalışkan, kentte yürüttükleri çalışmalara ilişkin Özhaseki'ye brifing verdi.

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Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖzhasekiKaramanMehmet Özhaseki
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