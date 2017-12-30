Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirterek, "Türkiye'nin idaresindeki insanlar o eski idareciler gibi değil. Amerika'ya gidip hazır olda duran insanlar yok artık. Şimdi Türkiye en büyük aktör. Türkiye orada en büyük oyun kurucu. Türkiyesiz olmaz, Türkiye'nin fikri alınmadan olmaz. Oralarda biz hamdolsun istediğimizi de yapıyoruz." dedi.

Özhaseki, Yeşilhisar ilçe meydanındaki doğalgaz verme töreninde yaptığı konuşmada, geçmişte Büyükşehir Yasası hakkında olumsuz düşüncelerin dile getirildiğini söyledi.

Kayseri'deki bazı muhalif kesimin kendisini eleştirdiğini belirten Özhaseki, "Bizi zamanında çok eleştirdiler ve 'Kayseri'deki arsaları bitirdi, döndü şimdi ilçelerdeki arsalara gözünü dikti' gibi ahlaksızca, afedersiniz şerefsizce başlıklar atmışlardı. Allah'a hamdolsun ki belediye başkanlığım süresinde bir metrekare arsa almamış, satmamış bir Allah'ın kuluyum. Hiç kimsenin malında gözümüz yok. Tek gözümüz varsa hizmette." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, geçmiş yıllarının hizmetlerle dolu olduğunu ve Türkiye çapında hizmet etmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Türkiye coğrafyasının altının da üstünün de hareketli olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Alt tarafımızda depremsellik var. Son 100 yıl içerisinde bu ülkede 6 ve üzerinde şiddette depremler 56 kez tekrarlandı. Kaybımız 100 bin kişi. Maddi olarak 100 milyar dolardan fazla zararımız var. Bu coğrafya böyle, bunu bilmemiz lazım. Buna göre hareket etmemiz lazım. Şehirciliğin kurallarını yeniden oturtmaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye'de kentsel dönüşümü en hızlı şekilde bakanlık olarak biz yapmaya çalışıyoruz."

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın üstünün de hareketli olduğuna ve fitne ocaklarının durmak bilmediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dışarıdan da acayip destekler alıyor. PKK 40 yıldır başımızın belası değil miydi? Allah'a hamdolsun son iki yılda öyle bir mücadele ettik ki onların eştikleri, bağımsızlık ve bölücülük türküleri söyledikleri o çukurlara, o hainleri doldurduk. Bir daha da oradan çıkamayacaklar inşallah. Şimdi oralarda gariban insanların, evi yıkılan fakir kardeşlerimizin evlerini yapıyoruz. O sokaklarda ben geziyorum. Yüzde 93-92 HDP'nin oy aldığı yerlerde biz alkışlanıyoruz, dua alıyoruz, vatandaş bize oralarda sarılıyor ama HDP'li milletvekillerini kovuyor, taşlıyor, arabadan indirmiyor. Çünkü hainliklerini ve yaptıklarını gördü. Onların yapmış oldukları çukur siyasetin bu memlekete ne kadar zarar verdiklerini gördüler."

- "Amerika'nın başındaki o saçı uzun adam, bir karar aldı"

Türkiye'nin senelerce Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak için uğraştığını aktaran Özhaseki, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü Batı'dan iki kişinin çıkıp kınamadığını ve bu ülkelerin dost ülke olarak bilindiğini ifade etti.

Özhaseki, İslam coğrafyasının sıkıntılı bir dönemden geçtiğini anlatarak, "Şimdi Suriye'ye toplandılar geldiler. Neden geldiler Suriye'ye, sınırları mı var arkadaşlar Suriye ile 10 bin kilometre öteden niye geldiler buraya?" dedi.

"Emperyal ülkeler gittikleri hangi ülkeye, hangi İslam coğrafyasına hukuk, demokrasi ve insan hakları götürdüler?" diye konuşmasını sürdüren Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"Kendi aralarında birliği sağlamaya çalışan bu milletler bizim coğrafyamıza geliyorlar, asrın başında cetvelle böldüler bu coğrafyayı. Şimdi şehir şehir, mahalle mahalle bölüyorlar. Bu oyunlarını biz bozmayacak mıyız? Türkiye, eski Türkiye değil. Türkiye'nin idaresindeki insanlar o eski idareciler gibi değil. Amerika'ya gidip hazır olda duran insanlar yok artık. Şimdi Türkiye en büyük aktör. Türkiye orada en büyük oyun kurucu. Türkiyesiz olmaz, Türkiye'nin fikri alınmadan olmaz. Oralarda biz hamdolsun istediğimizi de yapıyoruz. Bunu en son Kudüs olayında gördük. Amerika'nın başındaki o saçı uzun adam, bir karar aldı, rüzgarda durmuyor ya saçı uçuşuyor, o vatandaş bir karar aldı. 'Kudüs başkentimiz' diyor. Yapma ya. Kudüs 3 semavi dinin ortak noktası, kutsal saydığı bir mekan. Kudüs 403 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Orada huzur ve barış vardır. Her din orada kendisini temsil etmiştir. Hristiyan inancını yaşamıştır, Yahudi inancını yaşamıştır, Müslüman da yaşamıştır. Biz oralara hizmet etmeye gittik. Bizim bakış açımız böyle onların bakışı farklı. Biz inancımız doğrultusunda yaşayacağız ve sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."