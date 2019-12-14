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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir." dedi.
Politika 14.12.2019, 21:33
TBMM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Boğaziçi kesinlikle imara açılmıyor. Boğaziçi'nin tarihi ve doğal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeşil alanları arttırıyoruz. Boğaz'da kaçak yapılaşmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceği bir sorun olmanın ötesine geçmiş, ulusal bir sorun haline gelmiştir." şeklinde konuştu.
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