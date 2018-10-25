Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bu ekonomik savaştan da galip çıkmayı başardık

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Hakkari'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Osman Karağlı'nın ailesini ziyaret etti.

Ailenin Karaali Mahallesi'ndeki evine gelen Kurum, bir süre sohbet ettiği şehit ailesine hükümet olarak yanlarında bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Ardından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Beyşehir Toplu Açılış Töreni'ne katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vatandaşa hizmette eskisinden daha hızlı bir sürece girildiğini belirtti.

Bakanlık olarak saha araştırmaları yaptıklarını, bölgelerin ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra hızlı kararlar alarak hizmet vermeye çalıştıklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planlarımız oldu. Bu 100 günlük eylem planlarında tüm Türkiye’de millet bahçeleri, millet kıraathaneleri yapma kararları aldık. Bunların bir kısmını projelendiriyoruz ve bir kısmını da hayata geçiriyoruz, açılışlarını yapacağız. İnşallah çok kısa zamanda 81 ilimizin her birinde en az bir tane olmak üzere millet bahçesi ve kıraathanesi yapacağız.“

Ülkenin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bu ekonomik savaş ki yıllardır süregeliyor. 'Gezi' ile başlayıp 17-25 Aralık ve ardından 15 Temmuz ile devam eden bir süreç yaşıyoruz ve bu süreçte de hepimiz, milletimiz bir olduk, dimdik ayaktayız. Bu ekonomik savaşa karşı net bir duruş sergileyerek yine bu savaştan da galip çıkmayı başardık. 100 günlük eylem planının hiçbirinde ekonomik savaştan dolayı bir yavaşlama, durağanlık sergilemedik.”

AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Konya’da 11 milyar 500 milyon liralık yatırım yaptığını anlatan Kurum, son 16 yılda şehre yapılan hizmet ve yapımı süren projelere değindi.

Konya’da 2 millet bahçesi projesi olduğunu, bunları en kısa zamanda vatandaşın hizmetine açmayı hedeflediklerini aktaran Kurum, TOKİ, Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliğinde 4 milyon 400 bin metrekare alanda bir sosyal konut projesinin de hayata geçirileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul’da “gönül belediyeciliği”ni başlattığını ve bugün AK Parti yerel yöneticilerinin bunu sürdürdüğünü ifade eden Kurum, "Bu gönül belediyeciliğini tüm Türkiye’ye yansıtmaya çalıştık. Beyşehir’de de tevazu içerisinde, vatandaşa hizmet etme noktasında bütün imkanları seferber edip sizlere hizmet etmeye çalışacağız. Bölgenin, şehrin, ilçenin ihtiyacı neyse bu ihtiyaçların hepsini inşallah gidermeye çalışacağız.” diye konuştu.

Açılışını gerçekleştirdikleri projelerin içerisinde bisiklet yolları, yürüyüş alanları, parklar, kültür merkezleri ve sosyal konutlar bulunduğunu belirten Kurum, yaklaşık 80 milyon lira değerindeki yatırımların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kurum, projelerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da projelerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Beyşehir'e, Konya'ya ve tüm Türkiye'ye yapılan yatırımların hızla devam edeceğini bildiren Usta, AK Parti'nin 16 yıldır vatandaşa özverili ve güvenilir belediyecilik anlayışını sunduğunu söyledi.

AK Parti'nin milletten aldığı güçle ilerlemeye devam ettiği sürece, ülkeyi bölmeye, ilerlemesini engellemeye çalışanların amaçlarına ulaşamayacaklarını dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Bunun da tek yolu, milletin gücüne ve iradesine inanarak açtığımız bu yoldan şaşmadan, taviz vermeden, yine milletin gücüyle yolumuza devam etmektir. İsimler, kişiler değişse de önemli olan bu vatana, bu millete hizmet etmektir. Biz bu dava bilinci, bu dava şuuruyla önümüzdeki yerel seçimlerde de Allah’ın izniyle AK Parti olarak en iyisini yapma hedefiyle yola çıktık. Bundan daha iyisini yapacak olan yine AK Parti'dir."

Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da konuşmalarında, açılışı yapılan tesis ve projelerin Konya ve Beyşehir için hayırlı olmasını diledi.

Programa AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek ve diğer ilgililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, protokol üyeleriyle tesis ve projeler için açılış kurdelesini kesti.

Kurum, açılan tesislerden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Beyşehir'de yapımı tamamlanan konutlarda hak sahibi aileyi ziyaret ederek, temsili anahtar teslim etti. Ev sahibi Havva (64) ve Ömer Sümbül (88) Bakan Kurum'a teşekkür etti.