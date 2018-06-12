Canikli, AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Irak'ın kuzeyine yönelik operasyona ilişkin, "Görev tamamlanana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bütün hatlarıyla orada olmaya, kalmaya devam edecek." dedi.

Canikli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Türkiye, Kandil'e yapılan operasyon konusunda İran ve Irak'la tam bir mutabakat içinde mi?" sorusuna Canikli, "Elbette. O konuda hiçbir problem yok. Mutlaka komşularımızla ve bu operasyonla ilgisi olabilecek herkesle görüşüyoruz." yanıtını verdi.

Eylem gerçekleştiren teröristlerin yuvalandığı ülkelerin, bu sorunu çözmesi gerektiğine işaret eden Canikli, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanarak bu operasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

Canikli, Türkiye'nin yıllardan beri gerçekleştirdiği hava operasyonlarının da bu kapsamda olduğunu, Irak da dahil olmak üzere komşu ülkelerin, Türkiye'nin yaptığı bu operasyona herhangi bir itirazlarının olmadığını bildirdi.

"Bu operasyon bittiğinde Kandil, Türkiye için tehdit olmaktan çıkacak mı?" sorusu üzerine Canikli, şunları ifade etti:

"Evet, Kandil ve bütün bu bölge terörden temizlenecek. Çünkü orası terörün ciddi olarak yuvalandığı, lojistik destek sağladığı, eğitim tesislerinden tutun, diğer askeri altyapıların olduğu bir bölge. Uzun yıllardan beri karargah olarak kullandıkları bir bölge aynı zamanda. Dolayısıyla oranın tamamen tüm boyutuyla köyler dahil, çünkü teröristler orada yerleşim olarak birçok köyde, köylülerle birlikte yaşama şeklinde bir strateji uyguluyorlar. O da sivilleri adeta canlı kalkan olarak kullanma mantığının veya politikasının bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Tabii oradaki sivil halka zarar vermeden bütün bu operasyonları gerçekleştireceğiz, böyle de yapıyoruz zaten. Bu konuda çok tecrübeliyiz. Hiçbir ordu Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konudaki hassasiyetine erişememiştir."

Canikli, Suriye'de DEAŞ'la mücadele konusunda koalisyon ülkelerinin çalışmalarını anımsatarak, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadele kapsamında gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'nda kayıtlara geçen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kaynaklanan bir tane sivil zayiatın olmadığını vurguladı.

- "Rakka diye şehir kalmadı"

Koalisyon ortaklarının resmi sitelerine girildiğinde, Suriye operasyonunda yanlışlıkla vurulan sivil zayiata ilişkin istatistiki bilgilerin bulunduğuna işaret eden Canikli, buradaki rakamın bini aştığını belirtti.

Bakan Canikli, koalisyon operasyonları sırasında özellikle uçaklardan atılan bombalar neticesinde hayatını kaybeden sivil insan sayısının binin üzerinde olduğunu, aynı şekilde şehirlerin vurulması açısından da aynı sonucun ortaya çıktığını aktardı.

Bakan Canikli, Rakka'nın DEAŞ'tan ABD ve SDG tarafından temizlendiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"DEAŞ oradan temizlendikten sonra Rakka diye bir şehir de kalmadı. Biz, Afrin, El-Bab operasyonu yaptık şehirler dimdik ayakta, sivil zayiatı yok. Dolayısıyla orada da yine o kazandığımız tecrübenin son derece önemli bir kazanım olduğunu belirtmekte fayda var. Orada sivillerin arasına karışmış teröristler de Kandil de dahil olmak üzere o bölgedeki, Kuzey Irak'taki bütün terörist unsurlar, altyapılar hepsi ortadan kaldırılacak. Ve bütün bu temizlik yapıldıktan, tehdidin tamamen ortadan kalktığına emin olduktan sonra görevimizi tamamlamış olacağız. Bu görev tamamlanana kadar da Türk Silahlı Kuvvetleri bütün hatlarıyla orada olmaya, kalmaya devam edecek."

- "Hedefe ulaşana kadar devam edeceğiz"

"Operasyonun tamamlanmasına ilişkin yaklaşık bir tarih var mı?" sorusuna Canikli, "Bu tür operasyonlarda hiçbir zaman tarih verilmez. Çünkü arazide neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Önemli olan hedeftir. Hedefe ulaşana kadar devam edeceğiz." cevabını verdi.

Canikli, "Hiçbir ülkenin ne toprağında gözümüz var ne de onların kaynaklarında gözümüz var. Biz öyle bir millet değiliz, tarihimizden bellidir." diyerek, Türkiye'nin meşru müdafaa çerçevesinde toprak bütünlüğünü, özgürlüğünü, bağımsızlığını korumaya çalıştığını vurguladı.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında 'Kandil'de terörist var mı yok mu bilmiyoruz.' dedi. Bu konuda ne tür bilgiler verebilirsiniz? Bölgede ne kadar terörist, kamp var?" sorusu üzerine Canikli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tür yaklaşımları bizi şaşırtmıyor. Benzer bir yaklaşımı Afrin operasyonu sırasında da göstermişti. 20 Ocak'ta operasyon başladı, Türk Silahlı Kuvvetleri teröristleri adeta kovalamaya başladıktan sonra, büyük bölümü teröristlerin Afrin merkezine çekilmişti. O ara yine Kılıçdaroğlu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin merkezine girmemeli, girerse çıkamaz.' gibi tehditvari, Türk Silahlı Kuvvetlerini, doğrudan Türkiye'yi tehdit eden bir yaklaşımda bulunmuştu. Tabii merkeze de girdik, Allah'ın izniyle bölgeyi teröristlerden temizledik. Burada amaç şu ki Kılıçdaroğlu tamamen teröristleri korumaya yönelik bunları yapıyor. Afrin'e Türk Silahlı Kuvvetlerinin girmemesini istemesinin temel nedeni, oradaki teröristler korumak. Çok net, başka bir izahı yok bunun. Aynı yaklaşımı şu anda gösteriyor."

- "Günlük haberlerden bile görülebilir"

Nurettin Canikli, Kandil bölgesinde teröristlerin olduğunu bildiklerini, birkaç gün önce Irak'ın kuzeyinden teröristlerin sızması nedeniyle şehitlerin olduğunu bildirdi.

Bu teröristlerin Irak'ın kuzeyinden geldiğinin açık olduğuna dikkati çeken Canikli, günlük haberlerden bile Irak'ın kuzeyinde çok kuvvetli bir terörist varlığının, altyapısının, tahkimat noktasının, eğitim yerlerinin olduğunun görülebileceğini söyledi.

Bakan Canikli, şunları ifade etti:

"Kuzey Irak'tan teröristler devamlı saldırıyorlar. Bütün bunlar ortadayken, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkıp bunu etkisizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya yönelik, aslında oradaki teröristleri korumaya yönelik bir çaba içerisine girdiğini görüyoruz bir kez daha. Bu çok üzüntü verici bir hadise. Bir anamuhalefet partisi genel başkanı, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, bir özgürlük, bir ölüm kalım mücadelesi yapıyoruz şu anda, destek vermesi gerekirken tam aksine yine her zaman olduğu gibi teröristlerin safında, yanında ve onları destekleyen açıklamalar yapıyor. Hangi bilgiye sahip Sayın Kılıçdaroğlu da onu konuşuyor? Son günlerde Türkiye'ye yönelik açıkça saldıran ve askerlerimizi şehit eden o teröristler kuzey Irak bölgesine nereden geldi? Uzaydan mı geldiler onlar. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu bir şey biliyorsa söylemesi gerekir. Bu şekildeki sorulara da açıklık kazandırması gerekir."

- "Son derece üzüntü verici"

"Ne zaman biz teröristlere karşı güçlü bir mücadele başlatsak Sayın Kılıçdaroğlu'nun sancıları başlıyor maalesef. Ve teröristleri korumaya yönelik refleksi otomatik olarak harekete geçiyor. Bu da onlardan bir tanesidir." diyen Canikli, bir anamuhalefet partisi genel başkanının bu şekilde teröristleri koruyan, destekleyen yaklaşım içinde olmasının son derece üzüntü verici olduğunu söyledi.

Bakan Canikli, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin de benzer bir yaklaşım içinde olduğunu belirterek, bunların tesadüf olmadığını kaydetti.

(Sürecek)