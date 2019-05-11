ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Çalışan annelere ücretsiz kreş hakkı sağlanmalıdır. Yasalar her ne kadar 100-150 arasında kadın çalışanı olan işverene emzirme odası, 150'den çok kadın çalışanı olan iş yerlerine de kreş açma zorunluluğu yüklemişse de bu sorumluluk kağıt üzerinde kalmaktadır." ifadelerini kullandı.

İlgezdi, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, "Çalışan annelere ücretsiz kreş hakkı sağlanmalıdır. Yasalar her ne kadar 100-150 arasında kadın çalışanı olan işverene emzirme odası, 150'den çok kadın çalışanı olan iş yerlerine de kreş açma zorunluluğu yüklemişse de bu sorumluluk kağıt üzerinde kalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK verilerine göre, istihdam edilen kadınların yüzde 39’unun, yani 3 milyon 511 bin kadının bakmakla yükümlü en az bir çocuğu olduğunu ancak bakım hizmetinden yararlanabilen kadın sayısının 584 binde kaldığını aktaran İlgezdi, "Emziren çalışanlar için emzirme odaları lüks değil haktır. Cinsiyetine bakılmaksızın çalışan sayısı 20’nin üzerinde olan bütün iş yerlerine emzirme odası açılması ve aynı şekilde çalışan sayısı dikkate alınmaksızın 0-6 yaş grubu çocukların kreş bakım hizmetlerinin işveren tarafından karşılanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Meclise bir kanun teklifi sunduğunu belirten İlgezdi, çocuk bakımının sadece annenin görevi olmadığını, yeni doğan bebeklerin sağlıklı bir ortamda büyüyebilmesi ve gelişimini sürdürebilmesi için ebeveynlerin ortak sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. İlgezdi, bu amaçla kadınlar için ücretli analık izninin 52 haftaya, erkekler için 120 güne çıkarılmasını teklif ettiklerini bildirdi.

İlgezdi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkiye'de kreş açma yükümlülüğünden kaçan işletmeleri ve kamu kurumlarını kamuoyuna açıklamasını istedi.

İş Kanunu'nun cinsiyetçi bir anlayışla hazırlandığını öne süren İlgezdi, bu kanunla Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Yurtlarına Dair Yönetmelik'in değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Emzirme odası ve kreş açma zorunluluğunun, toplam çalışan sayısı üzerinden hesaplanmasını ve kreşlerin kolay ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli ve vardiyalı çalışanların çocukları için 24 saat açık olmasını talep eden İlgezdi, "Kreş yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere verilecek cezalar tek sefere mahsus bırakılmamalı ve caydırıcı olması için işçi sayısına göre artırılmalıdır." ifadesini kullandı.