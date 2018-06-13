KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Büyümede dünya ikincisiyiz. Bizden hızlı büyüyen bir tek Hindistan olmuş. Avrupa'da birinciyiz. Zaten son 15 yıllık iktidarımız döneminde krizlere rağmen yüzde 6 civarında büyüme yakaladık." dedi.

Bakan Özhaseki, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Kayseri Serbest Bölgesi'nde fabrikaları ziyaret etti, işçilerle bir araya geldi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğünü, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7,4'lük büyüme kaydedildiğini dile getirdi. Bakan Özhaseki, "Büyümede dünya ikincisiyiz. Bizden hızlı büyüyen bir tek Hindistan olmuş. Avrupa'da birinciyiz. Zaten son 15 yıllık iktidarımız döneminde, krizlere rağmen yüzde 6 civarında büyüme yakaladık. Batılıların bu tehdidini de yok ettik çok şükür. Kendi içimizde gelişiyoruz, büyüyoruz. Problemlerimiz, sıkıntılarımız var ama ayaktayız ve ekonomi dimdik duruyor." ifadesini kullandı.

Batılıların ne yapmak istediklerini, İslam ülkeleri ve Türkiye üzerinde oynadıkları oyunları çok iyi gördüklerini ve karşı koyduklarını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bunu da az çok anlıyoruz. Çünkü onlar bizim değerlerimize düşmanlar. Bizi istemiyorlar fakat içimizdeki tiplerin bunlara destek vermesini emin olun anlamıyoruz. Bana yetki verdiniz Ankara'ya gittim, 3 yıldır vekilim. Meclis havası beni boğuyor adeta. Söylenenlere tahammül etmek son derece zor. Bakın PKK diye bir belayla savaşıyoruz ya onun siyasi uzantısı var, belli bir parti. Adam yerine bile koymuyoruz. Çünkü her konuşmalarını kendileri çekiyorlar, Kandil'e gönderiyorlar. Oradaki abileri ya 'aferin' diyor ya da akşam bunlara küfür ediyorlar, 'niye bizi doğru dürüst savunamadınız' diye. Böyle göbekten bağlılar ama bizim ana muhalefetin yaptığı yenilir yutulur gibi değil. Şu anda Güneydoğu'da koordinatör bakan benim. Teröristlerin yaktığı, yıktığı yerleri yapıyoruz. Vatandaşın mağduriyetini gideriyoruz. Çünkü oradaki vatandaşın bir suçu, günahı yok. Evlerini boşaltmışlar, adamlar aylarca çadırda kalmış, perişan olmuşlar. Şimdi o yıkılan evleri, yakılan evlerin hepsini tek tek yapıp mağduriyetleri gideriyoruz."

Bakan Özhaseki, Afrin'deki, El Bab'daki harekatlara değinirken de bu harekatlarla dünyaya parmak ısırttıklarını söyledi. Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ordunun yarısı FETÖ'cü çıkmış atmışız, uçakları kaldıracak adam azalmış ve her bir tarafta zaaf var, sıkıntı var. Sivillerle iç içeler, çocukları öne itiyorlar, kadınları öne itiyorlar ki oradan bir, ikisi vurulsun, dünyaya servis edelim, Türkiye'yi savaş suçlusu ilan ettirelim diye ama aslanlarım gittiler, Allah'ın izniyle orada müthiş bir başarıya imza attılar, orayı tertemiz ettiler. Zaten kararlılığımızı görünce Membiç'ten kendiliğinden çekiliyorlar. Bunların oyunlarını bozuyoruz. Bu ülkenin içindeki fitne tohumlarının hepsini temizledik Allah'ın izniyle. Çok şükür böyle bir zor günde doğrusu biz Cumhur İttifakı yapmak zorunda kaldık. Zaten fikir birliğimiz olan, ideal birliği olan insanlarız. Nihayetinde Büyük Birlik Partisi ile de Milliyetçi Hareket Partisi ile de yola çıktık, devam ediyoruz."

İktidarları döneminde adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini dile getiren Özhaseki, "Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir, yapılması gereken çok iş daha olduğunun farkındayız ama bu zor şartlarda emin olun daha fazla bir şey yapılamazdı." dedi.

Konuşmasının ardından fabrikaları gezen Özhaseki, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.